Mundial 2026 Argentina define a sus últimos rivales, previo a la Copa del Mundo La selección Albiceleste se medirá a Honduras e Islandia como sus últimos ‘exámenes’ antes de defender su título en el Mundial del 2026.

Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

Video Argentina define a sus últimos rivales, previo a la Copa del Mundo

La Asociación de Futbol de Argentina (AFA) dio a conocer que la selección enfrentará a Honduras e Islandia, a días del inicio de la próxima Copa Mundial de Futbol. Los partidos se llevarán a cabo en los Estados Unidos.

El sábado 6 de junio, la Albiceleste se medirá a Honduras en el estadio Kyle Field de Texas, tres días después enfrentarán a Islandia (martes 9) en el Jordan Hare Stadium de Alabama.

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Argentina se despidió de su afición en la pasada Fecha FIFA con partidos ante Mauritania y Zambia, donde se obtuvieron victorias.

El calendario de Argentina en la Copa del Mundo

La ‘Albiceleste’ se establecerá en la ciudad estadounidense de Kansas City en la antesala y la fase de grupos del Mundial, en el que irá en busca del bicampeonato tras coronarse en Catar 2022.