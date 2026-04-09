Argentina define a sus últimos rivales, previo a la Copa del Mundo
La selección Albiceleste se medirá a Honduras e Islandia como sus últimos ‘exámenes’ antes de defender su título en el Mundial del 2026.
La Asociación de Futbol de Argentina (AFA) dio a conocer que la selección enfrentará a Honduras e Islandia, a días del inicio de la próxima Copa Mundial de Futbol. Los partidos se llevarán a cabo en los Estados Unidos.
El sábado 6 de junio, la Albiceleste se medirá a Honduras en el estadio Kyle Field de Texas, tres días después enfrentarán a Islandia (martes 9) en el Jordan Hare Stadium de Alabama.
Argentina se despidió de su afición en la pasada Fecha FIFA con partidos ante Mauritania y Zambia, donde se obtuvieron victorias.
El calendario de Argentina en la Copa del Mundo
La ‘Albiceleste’ se establecerá en la ciudad estadounidense de Kansas City en la antesala y la fase de grupos del Mundial, en el que irá en busca del bicampeonato tras coronarse en Catar 2022.
Su debut será el 16 de junio contra Argelia en el estadio de Kansas City. El 22 de junio se medirán a Austria en el estadio de Dallas y cerrarán su participación el 27 ante Jordania en el mismo escenario.