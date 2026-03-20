Mundial 2026 'Proclaman' bicampeón a Argentina de la Finalissima y España responde En Conmebol aseguran que los 'Roja' fue quien no quiso jugar el partido ante la Albiceleste.

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

Video Conmebol asegura que Argentina es Bicampeón de la Finalissima

Después no llegar a un acuerdo para disputarse la Finalissima entre Argentina y España, la Conmebol aseguró que la Albiceleste es el bicampeón tras al afirmar que la ‘Roja’ fue quien no se presentó.

Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol, lanzó una ‘pedrada’ a los españoles al dejar entrever que fueron ellos quienes no quisieron disputar el partido que estaba pactado para el 27 de marzo.

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"¿Sabes quién es el bicampeón? Somos bicampeones de la Finalissima, no se presentaron", fueron las contundentes palabras de Alejandro Domínguez.

Ante estas declaraciones el estratega de la selección de España, Luis de la Fuente, señaló que ellos siempre quisieron jugar la Finalissima.

"Todos los que estéis aquí me han escuchado desde el primer momento que salió la noticia de que se iba a jugar la Finalissima cuál era mi disposición: jugarla. Por muchos motivos: por poder ganar un título, por jugar ante Argentina."

"Exactamente igual que yo, la Federación Española, siempre hemos posicionados en jugar el partido y aprovechó para felicitar y darle las gracias a Federación por el trabajo que ha hecho para intentar pro todos los medios jugar este partido", aseguró Luis de la Fuente.