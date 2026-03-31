Mundial 2026 Argentina vs. Zambia en vivo: Horario y dónde ver el partido amistoso previo al Mundial 2026 La Albiceleste vuelve a La Bombonera y así podrás ver el juego en vivo.

Video Argentina vs. Zambia EN VIVO: horario y dónde ver el partido amistoso previo al Mundial 2026

La Selección de Argentina enfrentará a su similar de Zambia en La Bombonera de Buenos Aires en lo que muy seguramente será el último juego en casa de cara a su participación en la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

La cita del partido que podrás ver totalmente en vivo es este martes 31 de marzo en punto de las 17:15 horas, tiempo del centro de México, y 19:15 horas del Este. Podrás sintonizar el partido por ViX en México y Estados Unidos.

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Argentina busca dar un mejor espectáculo tras la sosa victoria de 2-1 ante Mauritania que dejó a muchos fanáticos inconformes, entre ellos al portero titular de la selección, Emiliano 'Dibu' Martínez.

De cara al compromiso amistoso, Lionel Scaloni, entrenador de La Albiceleste, dejó en claro que varios jugadores tendrán la oportunidad de demostrar que merecen estar en el Mundial 2026.

Argentina, que buscará defender su título este verano y es una de las favoritas tras su impecable eliminatoria, se encuentra en el Grupo J junto con Argelia, Austria y Jordania, y luce como favorita para avanzar como líder.

ARGENTINA VS. ZAMBIA: HORARIO Y DÓNDE VER EN VIVO JUEGO AMISTOSO

Argentina vs. Zambia

La Bombonera, Buenos Aires

Martes 31 de marzo

17:15 México

19:15 ET

ViX (México y Estados Unidos)

CONVOCATORIA DE LA SELECCIÓN ARGENTINA VS. ZAMBIA

Arqueros

Emiliano ‘Dibu’ Martínez (Aston Villa).

Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella).

Juan Musso (Atlético Madrid).

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Defensores



Nahuel Molina (Atlético Madrid).

Cristian ‘Cuti’ Romero (Tottenham).

Lucas Martínez Quarta (River Plate).

Marcos Senesi (Bournemouth).

Nicolás Otamendi (Benfica).

Tomás Palacios (Estudiantes de La Plata).

Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon).

Gabriel Rojas (Racing Club).

Marcos Acuña (River Plate).

Agustín Giay (Palmeiras).

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Mediocampistas



Leandro Paredes (Boca Juniors).

Máximo Perrone (Como).

Alexis Mac Allister (Liverpool).

Enzo Fernández (Chelsea).

Valentín Barco (Racing Estrasburgo).

Rodrigo De Paul (Inter Miami).

Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen).

Nico Paz (Como).

Franco Mastantuono (Real Madrid).

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Delanteros

