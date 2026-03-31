Mundial 2026 Argentina golea a Zambia y despeja dudas rumbo al Mundial La Albiceleste no tuvo problemas para superar a la selección africana en casa.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video Resumen | Argentina se despide de su gente con goleada sobre Zambia

Argentina goleó 5-0 a Zambia en su segundo partido amistoso rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 en un juego donde se mostró superior y mejoró su imagen respecto al partido pasado ante Mauritania.

Desde el minuto 4 Argentina se fue al frente gracias a un gol de Julián Álvarez quien culminó con un remate cruzado dentro del área tras un pase desde la derecha de Almada. El equipo local no bajó las revoluciones y antes del descanso anotó el segundo tanto.

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Fue al minuto 43 que MacAlliester mandó un pase filtrado para Lionel Messi quien mandó la pelota hacia la esquina inferior derecha y con esto se llevaron una tranquila ventaja al descanso.

Video ¡Gol de Argentina, gol de Messi! Lio define el 2-0 sobre Zambia

¿Por qué Messi pidió a Otamendi patear el penalti vs Zambia?

Para la segunda parte no tardó en caer el tercero, esta vez gracias a un penalti al minuto 50 que convirtió Otamendi. Era el último partido del defensor con Argentina en su país y previo al tiro se pudo observar a Messi pidiéndole que fuera él quien lo cobrará.

La posesión de la pelota se mantuvo del lado de Argentina y en el minuto 68 llegó el cuarto gol gracias a un autogol de Dominic Chanda. Ya en el tiempo agregado, Valentín Barco cerró la cuenta.

Argentina continuará su proceso a la Copa Mundial de la FIFA donde defenderá su título y aunque aún no ha revelado partidos amistosos es posible que previo al torneo programen algunos. Mientras tanto, Zambia se mantiene trabajando de cara a sus futuras competiciones.