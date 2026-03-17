Argentina 2026 Argentina y Messi enfrentarán a Guatemala en lugar de España El encuentro que servirá de despedida previo al Mundial, sin embargo, aún no tiene estadio donde disputarse.

Por: Omar Carrillo Síguenos en Google

Video Argentina y Lionel Messi jugarán ante Guatemala en lugar de España

Argentina cambia a España por Guatemala de manera emergente para tener un juego que disputar en la siguiente fecha FIFA.

Y es que luego de que se cancelara el partido de la Finalissima ante los ibéricos, primero por la guerra en Medio Oriente y después por no ponerse de acuerdo con el campeón europeo, y el amistoso contra Catar, también por el conflicto bélico los días 27 y 31 de marzo, el conjunto dirigido por L ionel Scaloni ya encontró rival.

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Así, lo dio a conocer TyC Sports que explica, además, que el duelo que será jugado el día 31 será a manera de despedida previo al Mundial 2026.

Sin embargo, los problemas no paran para el equipo ya que en el Monumental no se podrá jugar por una serie de conciertos que dará AC/DC en el inmueble.

Entonces, el juego podría celebrarse en La Bombonera a manera de cábala ya que ahí se jugó el encuentro de despedida antes de Qatar 2026 donde finalmente se coronaron campeones del mundo.

Hay que señalar, que tanto el partido como el estadio en que se celebrará aún están por hacerse oficiales.

Desde África

Y dentro del maremagnum de información tras lo ocurrido con España, desde África distintas fuentes han mencionado que la AFA se acercó a la secretaría general de la Federación Senegalesa de Futbol para tratar de concretar un partido, precisamente para el día 31.

Pero los Leones de Teranga ya tienen pactado un amistoso ante Gambia para ese mismo día.

Y al interior de la institución africana fueron enfáticos sobre la respuesta: " No podemos hacerle eso a Gambia. Mantenemos nuestro partido".