    Mundial 2026

    Revelan la razón por la que Argentina enfrentará a Honduras previo al Mundial 2026

    Al igual que previo al Mundial de Qatar 2022 la Albiceleste se medirá con los Catrachos en los Estados Unidos.

    Por:
    Raúl Martínez
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    Video Argentina vs Honduras: la razón por la que la Albiceleste eligió los Catrachos rumbo al Mundial 2026

    Argentina enfrentará en amistoso a Honduras de cara a la Copa del Mundo de la FIFA 2026 y ante esta noticia s e dio a conocer la razón por la cual la Albiceleste se medirá con los Catrachos.

    José Ernesto Mejía, secretario de la Federación de Futbol de Honduras, aseguró que los campeones del mundo eligieron a los centroamericanos se debe a una cábala de los sudamericanos.

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    " Son cabaleros, pero más allá de eso, creo que aparte de la cábala, ellos están buscando un rival que tenga algún nivel de exigencia y Honduras se los puede dar"

    Recuerde que el último partido que ellos jugaron antes del Mundial de Qatar fue contra Honduras, fue su partido de despedida, así que puede haber algo de eso. Pero independientemente de ese tema, yo creo que también ven a Honduras como un rival exigente”, aseguró José Ernesto Mejía en entrevista para TVC.

    Previo al Mundial de Qatar 2022, Argentina enfrentó precisamente a Honduras en Miami donde la Albiceleste se impuso por 3-0 con doblete de Lionel Messi para después consagrarse campones del mundo.

    Y ahora nuevamente previo a la Copa del Mundo se verán las caras ante Honduras y también frente a Islandia en junio próximo.

    Argentina se encuentra en el grupo J del Mundial 2026 y debutará el 16 de junio ante la selección de Argelia, para después medirse ante Austria y Jordania.

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