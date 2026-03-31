    Mundial 2026

    Zambia calienta duelo ante Argentina: "No corren tanto, son veteranos"

    Kingstone Mutandwa, delantero de Zambia, hizo un análisis de la Albiceleste de cara a su enfrentamiento.

    Por:Kevin R. Yu
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    Video Delantero de Zambia analiza a Argentina: "No corren tanto, son veteranos"

    Kingstone Mutandwa, delantero de la Selección de Zambia, está en el ojo del huracán por un análisis que hizo de Argentina de cara a su enfrentamiento de este martes 31 de marzo en La Bombonera de Buenos Aires.

    Mutandwa, atacante del SV Ried austríaco, aseguró que la Albiceleste tiene poco despliegue físico debido a que la mayoría de sus jugadores son “veteranos”.

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    “De Argentina puedo decir que usan mucha táctica, son un equipo táctico, no corren tanto, tienen muchos jugadores veteranos.

    “En cuanto a nosotros, creo que solo necesitamos adaptarnos a cualquier táctica que usen. Seguramente cambiarán muchas cosas respecto al partido de ayer. Tendrán una táctica diferente contra nosotros, así que solo tenemos que prepararnos para todo lo que propongan”, señaló el futbolista de Zambia.

    De la convocatoria que presentó Lionel Scaloni para la fecha FIFA de marzo, nueve de los 28 futbolistas pasan de los 30 años, los casos de: Lionel Messi (38), Nicolás Otamendi (38), Marcos Acuña (34), Emiliano Martínez (33), Gerónimo Rulli (33), Nicolás Tagliafico (33), Juan Musso (31), Leandro Paredes (31) y Rodrigo De Paul (31).

    La Albiceleste enfrentará a Zambia tras vencer 2-1 a Mauritania en La Bombonera, partidos que sirven a la Albiceleste para despedirse de su afición de cara al Mundial 2026.

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