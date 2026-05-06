Mundial 2026 Argentina en Mundiales: Historia, participaciones, estadísticas y entrenador La selección de la Albiceleste llega a la Copa del Mundo como la vigente campeona del torneo.

Video Fechas y horarios de los partidazos que nos esperan en el Grupo J de la Copa del Mundo 2026

La Selección de Argentina se clasificó al Mundial 2026 como líder de las Eliminatorias de Conmebol y fue la séptima en asegurar su presencia en la competencia.

La Albiceleste llega a este torneo de la mano de Lionel Messi y como vigente campeona del torneo tras coronarse en el Mundial Qatar 2022, a pesar de arranca el certamen con una sorpresiva derrota.

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ARGENTINA

EN MUNDIALES



Argentina disputará su Copa del Mundo número 19 en su historia, en la que buscará el bicampeonato que nadie logra desde Brasil en las ediciones de Suecia 1958 y Chile 1952.

Salvo cuatro ocasiones que no participó, de Francia 1938 a Suiza 1954 como protesta y México 1970 al no lograr su clasificación, la Albiceleste suma 13 ediciones de forma consecutiva en los Mundiales.

Participaciones en Mundiales: 19 de 23 posibles (se cuenta el Mundial 2026)

19 de 23 posibles (se cuenta el Mundial 2026) Títulos: 3

3 Mejor posición: 1°, Argentina 1978, México 1986 y Qatar 2022

ESTADÍSTICAS Y NÚMEROS DE

ARGENTINA

EN MUNDIALES



En sus 18 participaciones previas en la Copa del Mundo que ha asistido la selección de Argentina, se ubica en el puesto 3 de 80 en el histórico.

Sus números y estadísticas del cuadro de los pamperos en Mundiales es de 88 partidos con saldo de 47 triunfos, 17 empates y 24 derrotas. Con 152 goles anotados, 101 goles recibidos y efectividad del 59.84%.

ENTRENADOR DE

ARGENTINA



Lionel Scaloni es el mandamás en el banquillo de la selección de Argentina, que inició como interinato en 2018 y después ratificado para conseguir dos títulos de Copa América, una Copa del Mundo y la Finalissima.