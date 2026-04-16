Mundial 2026 Lionel Messi y la Asociación de Futbol Argentino son demandados La ausencia del astro argentino en un par de partidos amistosos fue considerado como fraude por parte de una promotora.

Video ¡En graves problemas! Messi es demandado por fraude

Lionel Messi y la AFA (Asociación de Futbol Argentino) fueron demandados por la promotora Vid Music Group, que organiza eventos y como parte de su cartera incorporó un par de encuentros amistosos con la Selección de Argentina en Estados Unidos.

De acuerdo a diversos medios, la demanda es por violar un contrato de siete millones de dólares debido a que no participó en un par de partidos amistosos contra Venezuela y frente a Puerto Rico dentro de la Fecha FIFA de octubre pasado.

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La demanda en contra del astro argentino del Inter Miami y de la Albiceleste incluyen acusaciones de fraude y de incumplimiento de contrato, presentadas frente a un tribunal de Miami-Dade.

La presencia de Lionel Messi en los partidos tanto de su club como de la Selección de Argentina generan ingresos económicos elevados en comparación a encuentros en los que no es considerado, es por ello que su ausencia mermó en la venta de boletos de los juegos en mención.

En el contrato, de acuerdo a los reportes, se estipulaba que Messi participara al menos 30 minutos en cada uno de los partidos amistosos. Contra Venezuela, que se disputó el 10 de octubre de 2025 en el Hard Rock Stadium, Leo observó el juego desde un palco.

Sin embargo, Lionel Messi anotó dos goles con Inter Miami ante Atlanta en duelo de la MLS. Más tarde, frente a la Selección de Puerto Rico, partido que originalmente se realizaría en Chicago y debió cambiarse a Florida por la baja venta de boletos, Messi tampoco participó, lo que generó una baja entrada de aficionados pese a que los precios disminuyeron.