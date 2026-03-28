Fechas y horarios de los juegos de Lionel Messi
Lionel Messi ya conoce el calendario que tendrá con la Selección Argentina en la Copa Mundial 2026.
Tras el sorteo realizado en Washington D. C., el equipo dirigido por Lionel Scaloni definió rivales, sedes y horarios para la fase de grupos.
Argentina disputará su 19ª Copa del Mundo y llegará como campeón vigente, luego de conquistar el título en Qatar 2022 y la Copa América 2024.
El objetivo será avanzar a las rondas eliminatorias y aspirar nuevamente a la final, programada para el 19 de julio de 2026.
Calendario de Argentina en la fase de grupos
Todos los horarios están programados en tiempo de la Ciudad de México.
Martes 16 de junio de 2026- Argentina vs Argelia
- Sede: Estadio Kansas City
- Grupo J
- 19:00 MX y 21:00 ET
Lunes 22 de junio de 2026- Argentina vs Austria
- Sede: Estadio Dallas
- Grupo J
- 11:00 MX y 13:00 ET
Sábado 27 de junio de 2026- Jordania vs Argentina
- Sede: Estadio Dallas
- Grupo J
- 20:00 MX y 22:00 ET
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Messi rumbo a una nueva cita histórica
Lionel Messi disputará su sexta Copa del Mundo como referente del equipo. Tras su actuación en Qatar 2022, donde Argentina levantó el trofeo, el capitán buscará liderar otro recorrido competitivo en Norteamérica.
La fase de grupos marcará el punto de partida en la defensa del título y podría abrir la puerta a nuevas marcas individuales en su historial mundialista.