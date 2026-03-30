Mundial 2026 Argentina: Scaloni se quiebra y abandona conferencia tras hablar de Joaquín Panichelli El delantero del Estrasburgo se lesionó de gravedad con la Albiceleste y se perderá el Mundial 2026.

Video Scaloni se quiebra en conferencia al hablar sobre Joaquín Panichelli

Lionel Scaloni se quebró al hablar sobre la lesión de Joaquín Panichelli que lo hará perderse el Mundial 2026 y optó por abandonar la conferencia de prensa previa al partido amistoso entre Argentina y Zambia que se jugará este martes 31 de marzo en La Bombonera.

Panichelli se lesionó en el entrenamiento del jueves pasado con la Albiceleste y se perdió el amistoso ante Mauritania. Tras someterse a exámenes médicos, la Selección Argentina dio a conocer que el delantero de Estrasburgo sufrió una ruptura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha que lo dejará fuera de las canchas entre seis y ocho meses.

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“Es muy difícil, hemos hablado con él, aparte se tomó el tiempo de venir al predio después de que le dieran el resultado cuando se podía haber quedado en el hotel tranquilamente”, comenzó diciendo Scaloni sobre la lesión de Panichelli.

“Vino y pidió hablar con nosotros, muy emotivo y todo lo que dijo tenía toda la razón, que no lo merecía. No lo merece él, no lo merece ninguno, pero él particularmente se lo había ganado y fue lo que le dije, que va a tener otra chance.

“Es un chico que contagia, estaba entrenando muy bien y jode… listo, ya no hablo más”, añadió Scaloni con la voz entrecortada y los ojos llorosos antes de pararse de su asiento y abandonar la sala de prensa.

Joaquín Panichelli, de 23 años, había recibido su segundo llamado a la Selección Argentina tras debutar ante Angola en noviembre del año pasado.

Panichelli fue fichado por el Estrasburgo el verano pasado y en su primera temporada en el club francés anotó 20 goles en 39 partidos.

Además, es el líder de goleo de la Ligue 1 con 16 goles por encima de Mason Greenwood (15), Estéban Lepaul (14), Odsonne Édouard (12) y Pavel Sulc (11).