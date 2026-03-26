Mundial 2026 ¡Sí juega! Messi estará en los amistosos de Argentina ante Mauritania y Zambia El DT de la albiceleste se refirió a la presencia del delantero en los partidos de fecha FIFA

Por: Emannuel Mondragón Síguenos en Google

Video Lionel Scaloni lo confirma, Messi jugará ante Mauritania y Zambia

Argentina disputará dos partidos amistosos ante las selecciones de Mauritania y Zambia como parte de su preparación para la Copa del Mundo 2026 y una de las dudas de los aficionados era si podrían ver a Lionel Messi.

Lionel Scaloni, director técnico de la albiceleste, disipó las dudas al confirmar la presencia del delantero del Inter Miami en los dos partidos para deleite del público argentino.

PUBLICIDAD

"Leo sí va a jugar, no sé si de entrada este partido o el otro, pero va a estar los dos. Para el argentino tener a Messi dos partidos más, creo que es una linda oportunidad para verlo en la cancha", expresó en conferencia de prensa.

¿Cuándo juega Argentina vs Mauritania y Zambia?

Argentina primero se medirá a Mauritania este viernes 27 de marzo en el estadio La Bombonera en punto de las 17:15 horas, tiempo del centro de México.

En tanto que el partido ante Zambia será el próximo 31 de marzo en punto de las 17:15 horas tiempo del centro de México. En el Mundial 2026 la albiceleste tendrá como rival de la primera fase a Argelia, por lo que sus juegos ante rivales africanos serán pensando en su debut en el torneo.