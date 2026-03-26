    Mundial 2026

    ¡Sí juega! Messi estará en los amistosos de Argentina ante Mauritania y Zambia

    El DT de la albiceleste se refirió a la presencia del delantero en los partidos de fecha FIFA

    Por:
    Emannuel Mondragón
    add
    Síguenos en Google
    Video Lionel Scaloni lo confirma, Messi jugará ante Mauritania y Zambia

    Argentina disputará dos partidos amistosos ante las selecciones de Mauritania y Zambia como parte de su preparación para la Copa del Mundo 2026 y una de las dudas de los aficionados era si podrían ver a Lionel Messi.

    Lionel Scaloni, director técnico de la albiceleste, disipó las dudas al confirmar la presencia del delantero del Inter Miami en los dos partidos para deleite del público argentino.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Mundial 2026

    La Asociación de Futbol Argentino anuncia partido amistoso de la albiceleste ante Zambia
    1 mins

    La Asociación de Futbol Argentino anuncia partido amistoso de la albiceleste ante Zambia

    Seleccion Argentina
    Mundial 2026: Selección Argentina enfrentará a Mauritania en juego amistoso
    1 mins

    Mundial 2026: Selección Argentina enfrentará a Mauritania en juego amistoso

    Seleccion Argentina
    Convocatoria de Scaloni para el Argentina vs. Guatemala en La Bombonera
    2 mins

    Convocatoria de Scaloni para el Argentina vs. Guatemala en La Bombonera

    Seleccion Argentina
    Argentina y Messi enfrentarán a Guatemala en lugar de España
    1 mins

    Argentina y Messi enfrentarán a Guatemala en lugar de España

    Seleccion Argentina
    Argentina llegará al Mundial 2026 sin enfrentar selecciones europeas
    2 mins

    Argentina llegará al Mundial 2026 sin enfrentar selecciones europeas

    Seleccion Argentina
    Dibu Martínez bajo investigación en Inglaterra por promocionar apuestas en línea
    1 mins

    Dibu Martínez bajo investigación en Inglaterra por promocionar apuestas en línea

    Seleccion Argentina
    El día que Maradona y Argentina dedicaron la Copa del Mundo al América
    1 mins

    El día que Maradona y Argentina dedicaron la Copa del Mundo al América

    Seleccion Argentina
    Fechas y horarios de los juegos de Argentina en el Mundial 2026
    2 mins

    Fechas y horarios de los juegos de Argentina en el Mundial 2026

    Seleccion Argentina
    Le prohíben salir de Argentina al presidente de la AFA a meses del Mundial 2026
    1 mins

    Le prohíben salir de Argentina al presidente de la AFA a meses del Mundial 2026

    Seleccion Argentina
    Messi presume trofeo Lego de la Copa del Mundo 2026
    1 mins

    Messi presume trofeo Lego de la Copa del Mundo 2026

    Seleccion Argentina

    "Leo sí va a jugar, no sé si de entrada este partido o el otro, pero va a estar los dos. Para el argentino tener a Messi dos partidos más, creo que es una linda oportunidad para verlo en la cancha", expresó en conferencia de prensa.

    ¿Cuándo juega Argentina vs Mauritania y Zambia?

    Argentina primero se medirá a Mauritania este viernes 27 de marzo en el estadio La Bombonera en punto de las 17:15 horas, tiempo del centro de México.

    En tanto que el partido ante Zambia será el próximo 31 de marzo en punto de las 17:15 horas tiempo del centro de México. En el Mundial 2026 la albiceleste tendrá como rival de la primera fase a Argelia, por lo que sus juegos ante rivales africanos serán pensando en su debut en el torneo.

    Los aficionados mexicanos podrán estar al pendiente de ambos partidos, pues estos se podrán seguir a través de la plataforma de VIX Premium.

    Relacionados:
    Mundial 2026Argentina 2026

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    Chiquis: Sin Filtro
    Gratis
    Un hombre por semana
    El Mochaorejas
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX