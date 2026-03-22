    Inter Miami CF

    Lionel Messi comanda remontada del Inter Miami sobre el New York City FC en MLS

    La Pulga anotó el gol del empate a dos en el complemento, Micael dos Santos selló el triunfo de las Garzas.

    Por:
    Alonso Ramírez
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    Video Messi marca su gol 901 ante NYC FC en la MLS

    El Inter Miami visitó al New York City FC en la Jornada 5 del MLS, el triunfo se lo llevaron el conjunto de las Garzas por marcador de 3-2 en una voltereta comandada por Lionel Messi.

    El argentino marcó su gol 901 con un tiro libre que alcanzó a desviar la defensa en la barrera, esto significó el empate parcial dentro del juego en el segundo tiempo.

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    El Inter Miami inició ganando el partido con la anotación de Gonzalo Luján al minuto 4, después el New York respondió con goles de Nico Fernández y Axel Agustín Ojeda para darle la vuelta.

    En el complemento apareció la Pulga y finalmente Micael dos Santos firmó el triunfo para el Inter al minuto 74 con un impresionante remate de cabeza.

    Las Garzas se recuperaron en este duelo luego de caer a media semana en la Concacaf Champions Cup donde el Nashville los eliminó del torneo.

    En ese mismo partido, Lionel Messi llegó a la cifra de 900 anotaciones, pero que no sirvió para clasificar a la siguiente ronda del certamen de Concacaf.

    Después de la Fecha FIFA, el Inter Miami recibirá al Austin FC y al New York Red Bull, dentro de la MLS.

    Video ¡Novecientas veces Messi! D10S consigue su gol 900 en el Inter vs. Nashville
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