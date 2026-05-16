    Argentina 2026

    ¿Quién es el máximo goleador de la Selección de Argentina en la historia?

    La selección de La Albiceleste tiene en Lionel Messi a su máximo anotador de todos los tiempos.

    Por:David Espinosa
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    Video ¡Golazo de Messi! Se cae el Monumental con brutal definición del '10'

    La Selección de Argentina buscará el bicampeonato en el Mundial 2026 de la mano de Lionel Messi, quien es el máximo goleador en la historia de su país.

    La Albiceleste es de las selecciones con más presencias en las Copas del Mundo y precisamente en la siguiente, Messi impondrá marca de seis Mundiales jugados.

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    MÁXIMO GOLEADOR DE LA SELECCIÓN DE ARGENTINA


    A través de los años la selección de Argentina ha tenido figuras históricas que se han encargado de anotar varios goles como Diego Armando Maradona, Sergio 'Kun' Agüero o Gabriel Batistuta, entre otros.

    Batistuta en 1996 rompió la marca de Maradona de 34 goles y la colocó en 56 en el Mundial Corea-Japón 2002. Messi logró superar esa cifra ante Colombia en las Eliminatorias de Conmebol con su gol 57 y al momento lleva 116 anotaciones.

    • Lionel Messi: 116 goles (en activo)
    • Gabriel Batistuta: 56 goles
    • Sergio Agüero: 41 goles
    • Lautaro Martínez: 36 goles (en activo)
    • Hernán Crespo: 35 goles
    • Diego Armando Maradona: 34 goles.

    De cara al Mundial 2026, solo Messi y Lautaro Martínez están en activo dentro del Top 10 de goleadores de Argentina.

    GOLEADORES DE ARGENTINA EN MUNDIALES


    La selección de Argentina jugará el Mundial 2026 y cuenta con estos máximos goleadores en el evento.

    • Lionel Messi: 13 goles
    • Gabriel Batistuta: 10 goles
    • Diego Armando Maradona: 8 goles
    • Guillermo Stabile: 8 goles
    • Mario Kempes 6 goles.
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