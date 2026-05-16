Argentina 2026 Messi estrena calle con su nombre en Nueva Jersey para el Mundial 2026 El gesto forma parte de los preparativos de la ciudad para recibir el Mundial 2026.

Video Messi tiene calle con su nombre en New Jersey para el Mundial 2026

A un mes del inicio de la Copa del Mundo 2026, la ciudad de Nueva Jersey tiene preparado un gesto en honor al referente de la Selección de Argentina, Lionel Messi.

La localidad de Berkeley Heights, ubicada en el condado de Union, Nueva Jersey, 'bautizó' una calle con el nombre del ídolo argentino para honrar el impacto cultura, deportivo y mediático que ha tenido Messi en Estados Unidos desde su llegada a la MLS.

PUBLICIDAD

Berkeley Heights se encuentra a unos 40 kilómetros del MetLife Stadium, donde el 19 de julio se disputará la final del Mundial.

El nuevo letrero de 'Leo Messi Way' fue colocado frente al Patria Station Café, un establecimiento fundado por la bailarina argentina Carolina Zokalski y que ha servido como punto de reunión e intercambio cultural para sus compatriotas.

Cabe resaltar que la calle con el nombre de Messi es solo de carácter temporal y simbólico, como afirmó el gobierno municipal, que forma parte de los preparativos para la Copa del Mundo.

El MetLife Stadium de Nueva Jersey albergará cinco partidos de la Fase de Grupos, uno de Dieciseisavos de Final, otro de Octavos de Final y la Gran Final, para un total de ocho juegos.

PARTIDOS QUE SE JUGARÁN EN EL ESTADIO NEW YORK NEW JERSEY