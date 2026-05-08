    Mundial 2026

    Lionel Messi ya tiene a sus selecciones favoritas para ganar el Mundial 2026

    El capitán de la albiceleste confía en sus compañeros, pero acepta que hay selecciones que pasan por mejor momento rumbo al Mundial 2026.

    Por:Erick Morales Baca
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    Video Lionel Messi marca a sus favoritos para ser campeones del mundo

    Muy cerca del inicio de la Copa Mundial 2026 a disputarse en México, Estados Unidos y Canadá, Lionel Messi afirmó que la selección de Argentina llega en buen momento a pesar de que algunos compañeros pasan por lesiones.

    "Llega bien, aunque hoy hay muchos chicos que están pasando por lesión o falta de ritmo. La verdad es que cuando el grupo esta junto, quedó demostrado que es un grupo que compite y que quiere siempre ganar".

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    Aunque el astro argentino confía en el trabajo en conjunto de sus compañeros, en entrevista para el canal de YouTube ‘Lo Del Pollo’, también aceptó que al momento hay selecciones que pasan por mejor momento que la albiceleste, cosa que no le hace perder la ilusión.

    "Sabemos que el Mundial siempre es complicado por las selecciones que hay, y hay que ilusionarse como siempre se ilusiona el argentino cada vez que hay una competición oficial, sea Copa América o Mundial, per o saber que por delante nuestro hay otros favoritos que llegan mejor".

    LOS FAVORITOS DE MESSI EN EL MUNDIAL 2026

    Dentro de esos combinados nacionales que considera están mejor que Argentina, Messi, marca a los que piensa llegan como favoritos para ganar la justa mundialista de este año.

    " Yo creo que hoy por hoy Francia está muy bien otra vez, que tiene muchísimos jugadores de un gran nivel. Creo que España, y Brasil, si bien hace un tiempito no está en su mejor momento, creo que Brasil siempre es candidato y tiene los jugadores para poder pelear en todas las competiciones oficiales".

    Finalmente, también mencionó a Portugal de Cristiano Ronaldo como una de las selecciones que también tendrían ciertas posibilidades, aunque un poco abajo de las antes mencionadas.

    "Después un poco siempre decimos las mismas, Alemania, Inglaterra, las grandes potencias, Portugal creo que tiene una selección muy competitiva y muy buena también, después siempre aparece una sorpresa".

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