Mundial 2026 La Asociación de Futbol Argentino anuncia partido amistoso de la albiceleste ante Zambia El equipo dirigido por Lionel Scaloni pacta un segundo amistoso para la siguiente Fecha FIFA y agradece a Guatemala el esfuerzo.

Con la cancelación de un nuevo encuentro para la selección de Argentina, ahora ante Guatemala, la albiceleste no paró en intentos por encontrar partidos de preparación rumbo a la Copa Mundial de 2026, por lo que de manera casi inmediata anunció el encuentro ante Mauritania.

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Sin embargo, a fin de llegar de la mejor manera, tras el comunicado en el que anunciaban este duelo de preparación, la Asociación de Futbol Argentino anunció un nuevo compromiso para aprovechar la Fecha FIFA con dos encuentros.

"La Selección Argentina, conducida por Lionel Scaloni, afrontará su segundo compromiso amistoso de la Fecha FIFA ante Zambia, el próximo martes 31 de marzo desde las 20.15, en La Bombonera", anunció a través de un comunicado.

En el mismo escrito , la AFA agradeció el esfuerzo realizado por Guatemala por presentarse al compromiso pactado, a pesar de que sabía que por reglamento no podría llevarse a cabo.

La Asociación del Fútbol Argentino le agradece a la Federación de Fútbol de Guatemala el esfuerzo realizado y l a voluntad de venir al país pese a la restricción reglamentaria de la FIFA.

"La Asociación del Fútbol Argentino le agradece a la Federación de Fútbol de Guatemala el esfuerzo realizado y la voluntad de venir al país pese a la restricción reglamentaria de la FIFA".