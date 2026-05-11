Argentina da su prelista del Mundial 2026 sin Ángel Correa ni Paulo Dybala
Si incluye a sus figuras habituales como Messi, Julián Álvarez y Emiliano Martínez.
Lionel Scaloni y Argentina presentaron este lunes, en la fecha límite, su prelista de 55 jugadores de cara al Mundial 2026. Las novedades fueron las ausencias de Paulo Dybala, de la Roma, y Ángel Correa, de Tigres, ambos parte de la nómina de los campeones del mundo en Qatar 2022.
Los nombres habituales del conjunto albiceleste como Lionel Messi, del Inter Miami, Julián Álvarez, del Atlético de Madrid, y Emiliano 'Dibu' Matínez, del Aston Villa, si fueron incluidos.
Hay que recordar que con la prelista de este lunes se cumple con un requisito de la FIFA para la competencia y las listas definitivas de los 26 jugadores por selección que acudirán a la justa a celebrarse en Estados Unidos, México y Canadá se deben entregar al organismo a más tardar el 1 de junio.
Otras ausencias que han llamado la atención en el listado son las Valentín Castellanos, del West Ham, y Enzo Barrenechea del Benfica.
Por otra parte, Scaloni se decantó por tener en este listado jóvenes emergentes como el portero de River Plate Santiago Beltrán o el volante de Boca Juniors Tomás Aranda, así como Franco Mastantuono del Real Madrid.
El Mundial 2026 se jugará en Estados Unidos, México y Canadá del 11 de junio al 19 de julio próximos. Será el primero que se juegue en tres naciones diferentes y un total de 49 selecciones.
Nombres y equipos de los 55 jugadores de la prelista de Argentina para el Mundial 2026:
EMILIANO MARTÍNEZ - Aston Villa
GERÓNIMO RULLI - Olympique de Marsella
JUAN MUSSO - Atlético de Madrid
WALTER BENÍTEZ - Crystal Palace FC
FACUNDO CAMBESES - Racing Club
SANTIAGO BELTRAN - River Plate
AGUSTÍN GIAY - Palmeiras
GONZALO MONTIEL - River Plate
NAHUEL MOLINA - Atlético de Madrid
NICOLÁS CAPALDO - Hamburgo SV
KEVIN MAC ALLISTER - Union Saint Gilloise
LUCAS MARTINEZ QUARTA - River Plate
MARCOS SENESI - Bournemounth
LISANDRO MARTÍNEZ - Manchester United
NICOLÁS OTAMENDI - SL Benfica
GERMÁN PEZZELLA - River Plate
LEONARDO BALERDI - Olympique de Marsella
CRISTIAN ROMERO - Tottenhman Hotspur
LAUTARO DI LOLLO - Boca Juniors
ZAID ROMERO - Getafe CF
FACUNDO MEDINA - Olympique de Marsella
MARCOS ACUÑA - River Plate
NICOLÁS TAGLIAFICO - Olympique de Lyon
GABRIEL ROJAS - Racing Club
MÁXIMO PERRONE - Calcio Como 1907
LEANDRO PAREDES - Boca Juniors
GUIDO RODRÍGUEZ - Valencia CF
ANÍBAL MORENO - River Plate
MILTON DELGADO - Boca Juniors
ALAN VARELA - FC Porto
EZEQUIEL FERNÁNDEZ - Bayer Leverkusen
RODRIGO DE PAUL - Inter de Miami
EXEQUIEL PALACIOS - Bayer Leverkusen
ENZO FERNÁNDEZ - Chelsea
ALEXIS MAC ALLISTER - Liverpool
GIOVANI LO CELSO - Real Betis Balompié
NICOLÁS DOMÍNGUEZ - Nottingham Forest
EMILIANO BUENDIA - Aston Villa
VALENTÍN BARCO - Racing Club de Estrasburgo
LIONEL MESSI - Inter de Miami
NICOLÁS PAZ - Calcio Como 1907
FRANCO MASTANTUONO - Real Madrid
THIAGO ALMADA - Atlético de Madrid
TOMÁS ARANDA - Boca Juniors
NICOLÁS GONZÁLEZ - Atlético de Madrid
ALEJANDRO GARNACHO - Chelsea
GIULIANO SIMEONE - Atlético de Madrid
MATÍAS SOULÉ - AS Roma
CLAUDIO ECHEVERRI - Girona Fútbol Club
GIANLUCA PRESTIANNI - SL Benfica
SANTIAGO CASTRO - Bologna FC
LAUTARO MARTÍNEZ - Internazionale de Milán
JOSÉ MANUEL LÓPEZ - Palmeiras
JULIÁN ÁLVAREZ - Atlético de Madrid
MATEO PELLEGRINO - Parma Calcio