    Mundial 2026

    Argentina da su prelista del Mundial 2026 sin Ángel Correa ni Paulo Dybala

    Si incluye a sus figuras habituales como Messi, Julián Álvarez y Emiliano Martínez.

    Por:Omar Carrillo
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    Video Ni Ángel Correa ni Paulo Dybala en la prelista de Argentina para el Mundial 2026

    Lionel Scaloni y Argentina presentaron este lunes, en la fecha límite, su prelista de 55 jugadores de cara al Mundial 2026. Las novedades fueron las ausencias de Paulo Dybala, de la Roma, y Ángel Correa, de Tigres, ambos parte de la nómina de los campeones del mundo en Qatar 2022.

    Los nombres habituales del conjunto albiceleste como Lionel Messi, del Inter Miami, Julián Álvarez, del Atlético de Madrid, y Emiliano 'Dibu' Matínez, del Aston Villa, si fueron incluidos.

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    Hay que recordar que con la prelista de este lunes se cumple con un requisito de la FIFA para la competencia y las listas definitivas de los 26 jugadores por selección que acudirán a la justa a celebrarse en Estados Unidos, México y Canadá se deben entregar al organismo a más tardar el 1 de junio.

    Otras ausencias que han llamado la atención en el listado son las Valentín Castellanos, del West Ham, y Enzo Barrenechea del Benfica.

    Por otra parte, Scaloni se decantó por tener en este listado jóvenes emergentes como el portero de River Plate Santiago Beltrán o el volante de Boca Juniors Tomás Aranda, así como Franco Mastantuono del Real Madrid.

    El Mundial 2026 se jugará en Estados Unidos, México y Canadá del 11 de junio al 19 de julio próximos. Será el primero que se juegue en tres naciones diferentes y un total de 49 selecciones.

    Nombres y equipos de los 55 jugadores de la prelista de Argentina para el Mundial 2026:

    EMILIANO MARTÍNEZ - Aston Villa

    GERÓNIMO RULLI - Olympique de Marsella

    JUAN MUSSO - Atlético de Madrid

    WALTER BENÍTEZ - Crystal Palace FC

    FACUNDO CAMBESES - Racing Club

    SANTIAGO BELTRAN - River Plate

    AGUSTÍN GIAY - Palmeiras

    GONZALO MONTIEL - River Plate

    NAHUEL MOLINA - Atlético de Madrid

    NICOLÁS CAPALDO - Hamburgo SV

    KEVIN MAC ALLISTER - Union Saint Gilloise

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    LUCAS MARTINEZ QUARTA - River Plate

    MARCOS SENESI - Bournemounth

    LISANDRO MARTÍNEZ - Manchester United

    NICOLÁS OTAMENDI - SL Benfica

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    GERMÁN PEZZELLA - River Plate

    LEONARDO BALERDI - Olympique de Marsella

    CRISTIAN ROMERO - Tottenhman Hotspur

    LAUTARO DI LOLLO - Boca Juniors

    ZAID ROMERO - Getafe CF

    FACUNDO MEDINA - Olympique de Marsella

    MARCOS ACUÑA - River Plate

    NICOLÁS TAGLIAFICO - Olympique de Lyon

    GABRIEL ROJAS - Racing Club

    MÁXIMO PERRONE - Calcio Como 1907

    LEANDRO PAREDES - Boca Juniors

    GUIDO RODRÍGUEZ - Valencia CF

    ANÍBAL MORENO - River Plate

    MILTON DELGADO - Boca Juniors

    ALAN VARELA - FC Porto

    EZEQUIEL FERNÁNDEZ - Bayer Leverkusen

    RODRIGO DE PAUL - Inter de Miami

    EXEQUIEL PALACIOS - Bayer Leverkusen

    ENZO FERNÁNDEZ - Chelsea

    ALEXIS MAC ALLISTER - Liverpool

    GIOVANI LO CELSO - Real Betis Balompié

    NICOLÁS DOMÍNGUEZ - Nottingham Forest

    EMILIANO BUENDIA - Aston Villa

    VALENTÍN BARCO - Racing Club de Estrasburgo

    LIONEL MESSI - Inter de Miami

    NICOLÁS PAZ - Calcio Como 1907

    FRANCO MASTANTUONO - Real Madrid

    THIAGO ALMADA - Atlético de Madrid

    TOMÁS ARANDA - Boca Juniors

    NICOLÁS GONZÁLEZ - Atlético de Madrid

    ALEJANDRO GARNACHO - Chelsea

    GIULIANO SIMEONE - Atlético de Madrid

    MATÍAS SOULÉ - AS Roma

    CLAUDIO ECHEVERRI - Girona Fútbol Club

    GIANLUCA PRESTIANNI - SL Benfica

    SANTIAGO CASTRO - Bologna FC

    LAUTARO MARTÍNEZ - Internazionale de Milán

    JOSÉ MANUEL LÓPEZ - Palmeiras

    JULIÁN ÁLVAREZ - Atlético de Madrid

    MATEO PELLEGRINO - Parma Calcio

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