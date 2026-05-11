Mundial 2026 Argentina da su prelista del Mundial 2026 sin Ángel Correa ni Paulo Dybala Si incluye a sus figuras habituales como Messi, Julián Álvarez y Emiliano Martínez.

Video Ni Ángel Correa ni Paulo Dybala en la prelista de Argentina para el Mundial 2026

Lionel Scaloni y Argentina presentaron este lunes, en la fecha límite, su prelista de 55 jugadores de cara al Mundial 2026. Las novedades fueron las ausencias de Paulo Dybala, de la Roma, y Ángel Correa, de Tigres, ambos parte de la nómina de los campeones del mundo en Qatar 2022.

Los nombres habituales del conjunto albiceleste como Lionel Messi, del Inter Miami, Julián Álvarez, del Atlético de Madrid, y Emiliano 'Dibu' Matínez, del Aston Villa, si fueron incluidos.

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Hay que recordar que con la prelista de este lunes se cumple con un requisito de la FIFA para la competencia y las listas definitivas de los 26 jugadores por selección que acudirán a la justa a celebrarse en Estados Unidos, México y Canadá se deben entregar al organismo a más tardar el 1 de junio.

Otras ausencias que han llamado la atención en el listado son las Valentín Castellanos, del West Ham, y Enzo Barrenechea del Benfica.

Por otra parte, Scaloni se decantó por tener en este listado jóvenes emergentes como el portero de River Plate Santiago Beltrán o el volante de Boca Juniors Tomás Aranda, así como Franco Mastantuono del Real Madrid.

El Mundial 2026 se jugará en Estados Unidos, México y Canadá del 11 de junio al 19 de julio próximos. Será el primero que se juegue en tres naciones diferentes y un total de 49 selecciones.

Nombres y equipos de los 55 jugadores de la prelista de Argentina para el Mundial 2026:

EMILIANO MARTÍNEZ - Aston Villa

GERÓNIMO RULLI - Olympique de Marsella

JUAN MUSSO - Atlético de Madrid

WALTER BENÍTEZ - Crystal Palace FC

FACUNDO CAMBESES - Racing Club

SANTIAGO BELTRAN - River Plate

AGUSTÍN GIAY - Palmeiras

GONZALO MONTIEL - River Plate

NAHUEL MOLINA - Atlético de Madrid

NICOLÁS CAPALDO - Hamburgo SV

KEVIN MAC ALLISTER - Union Saint Gilloise

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LUCAS MARTINEZ QUARTA - River Plate

MARCOS SENESI - Bournemounth

LISANDRO MARTÍNEZ - Manchester United

NICOLÁS OTAMENDI - SL Benfica

GERMÁN PEZZELLA - River Plate

LEONARDO BALERDI - Olympique de Marsella

CRISTIAN ROMERO - Tottenhman Hotspur

LAUTARO DI LOLLO - Boca Juniors

ZAID ROMERO - Getafe CF

FACUNDO MEDINA - Olympique de Marsella

MARCOS ACUÑA - River Plate

NICOLÁS TAGLIAFICO - Olympique de Lyon

GABRIEL ROJAS - Racing Club

MÁXIMO PERRONE - Calcio Como 1907

LEANDRO PAREDES - Boca Juniors

GUIDO RODRÍGUEZ - Valencia CF

ANÍBAL MORENO - River Plate

MILTON DELGADO - Boca Juniors

ALAN VARELA - FC Porto

EZEQUIEL FERNÁNDEZ - Bayer Leverkusen

RODRIGO DE PAUL - Inter de Miami

EXEQUIEL PALACIOS - Bayer Leverkusen

ENZO FERNÁNDEZ - Chelsea

ALEXIS MAC ALLISTER - Liverpool

GIOVANI LO CELSO - Real Betis Balompié

NICOLÁS DOMÍNGUEZ - Nottingham Forest

EMILIANO BUENDIA - Aston Villa

VALENTÍN BARCO - Racing Club de Estrasburgo

LIONEL MESSI - Inter de Miami

NICOLÁS PAZ - Calcio Como 1907

FRANCO MASTANTUONO - Real Madrid

THIAGO ALMADA - Atlético de Madrid

TOMÁS ARANDA - Boca Juniors

NICOLÁS GONZÁLEZ - Atlético de Madrid

ALEJANDRO GARNACHO - Chelsea

GIULIANO SIMEONE - Atlético de Madrid

MATÍAS SOULÉ - AS Roma

CLAUDIO ECHEVERRI - Girona Fútbol Club

GIANLUCA PRESTIANNI - SL Benfica

SANTIAGO CASTRO - Bologna FC

LAUTARO MARTÍNEZ - Internazionale de Milán

JOSÉ MANUEL LÓPEZ - Palmeiras

JULIÁN ÁLVAREZ - Atlético de Madrid