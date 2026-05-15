Argentina 2026 Rodrigo De Paul revela cómo entrena con Messi para el Mundial 2026 Hay plena confianza en el seno del equipo, de poder obtener un título más en esta edición 2026.

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video Rodrigo De Paul y Messi entrenan con sesiones a doble turno de cara al Mundial 2026

Rodrigo De Paul es una de las principales figuras del medio campo de la selección de Argentina y, como flamante campeón, tiene el compromiso de defender la corona ahora en la Copa Mundial de la FIFA 2026; por esa razón, los entrenamientos previos son a marchas forzadas.

El jugador reveló detalles, en una entrevista con Lo del Pollo, sobre cómo se han desarrollado los entrenamientos junto a Lionel Messi, su compañero en el Inter Miami, para llegar de la mejor manera al certamen.

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¿Cómo se preparan Rodrigo De Paul y Lionel Messi para el Mundial 2026?

Con entrenamientos a doble turno y una exigencia máxima, así es como ambos argentinos todavía se alistan en Miami para la cita mundialista.

“Desde hace dos o tres meses nos preparamos con un plan de entrenamiento más allá de lo que hacemos en el club. Los dos nos matamos físicamente para llegar de la mejor manera; tenemos un doble turno que nos propusimos y tenemos nuestro profe, ahí le damos y venimos bien. Es un trabajo aparte del club pensando en el Mundial”, contó.

¿Qué dijo De Paul sobre su relación con Messi?

El jugador de 31 años habló sobre la relación que sostiene con Messi, con quien ha podido crear una estupenda dupla tanto a nivel de clubes como en selección.

“Él también me motiva a mí, pasa que él es más lineal que yo. Yo soy más de estar arriba y abajo, entonces tengo muchos momentos bajos y él me ayuda. Cuando voy a la baja, voy a la baja. Él es lineal, mantiene una línea. Nos complementamos bien”, afirmó.

Finalmente, aseguró que el ambiente dentro del combinado albiceleste es de confianza para volver a tener una gran actuación que pueda culminar con otro título mundial.