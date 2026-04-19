    Mundial 2026

    Gnabry podría perderse el Mundial 2026 con Alemania por lesión de aductor

    Die Mannschaft debuta en el Mundial el 14 de junio ante Curazao.

    Por:Juan Regis
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    Video Gnabry podría perderse el Mundial 2026 con Alemania por rotura de aductor

    A poco más de 50 días del inicio de la Copa del Mundo 2026 de la FIFA, las alarmas se han encendido en la Selección de Alemania por una posible baja de suma importancia en el esquema de Julian Nagelsmann.

    De acuerdo con Sky Sports, el Bayern Múnich dio a conocer el parte médico de la lesión de Serge Gnabry, quien sufrió rotura de aductor y prácticamente su participación con el club ha terminado por lo que resta de la temporada.

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    Cabe resaltar que este domingo, el Bayern se coronó campeón de la Bundesliga y luce como uno de los favoritos para alzar el título de la UEFA Champions League.

    El cuerpo médico del Bayern comunicó que la recuperación de Gnabry podría tardar hasta tres meses lo que pone en jaque la participación del jugador en el Mundial 2026 a celebrarse este verano en Estados Unidos, México y Canadá.

    La Selección de Alemania se encuentra en el Grupo E del Mundial y debutará ante Curazao el domingo 14 de junio, después se medirá a Costa de Marfil el sábado 20 de junio y cerrará la Fase de Grupos contra Ecuador el jueves 25 de junio.

    Sin embargo, lo que preocupa es la fecha en que Nagelsmann dará a conocer la lista definitiva de su selección, la cual trasciende que será el martes 12 de mayo.

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