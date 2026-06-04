Mundial 2026 Por qué le dicen Die Mannschaft a la Selección de Alemania: origen e historia del apodo El mote del equipo teutón ya no es tomado de forma oficial al no identificarse sus aficionados con el sobrenombre.

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La selección de Alemania dice una vez más presente en una Copa del Mundo y con un apodo característico a nivel mundial, Die Mannschaft.

Este sobrenombre que se la da al país teutón, ya no es aceptado desde el año de 2022, aunque la prensa internacional lo sigue utilizando para identificar al combinado alemán.

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HISTORIA DEL MOTE DE LA SELECCIÓN DE ALEMANIA

El apodo de la selección de Alemania, Die Mannschaft, surgió en 2015 tras ganar el Mundial Brasil 2014 como parte de una campaña de la Federación Alemana de Futbol (DFB) y se significa "El Equipo".

Sin embargo en 2022, previo al Mundial Qatar, se decidió que ya no usara más ante la controversia de los aficionados que consideraban arrogante el término y hasta demasiado masculino.

Esto creó un debate a nivel nacional, donde muchos no apoyaban el quitar el sobrenombre de Die Mannschaft, entre ellos exjugadores y el técnico en ese entonces, pero la voz popular ganó al final para retirarlo como apodo oficial.

Ahora, sin un mote oficial como tal, en Alemania se tiene la costumbre entre los mismos seguidores teutones y de la prensa deportiva de llamar a su selección de una manera diferente.