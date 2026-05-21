Alemania 2026 Selección de Alemania: Futbolistas convocados en la lista para el Mundial 2026 El técnico Julian Nagelsmann dejó afuera a Marc-André ter Stegen de la lista final del Männer-Nationalmannschaft.

Video Mundial 2026: Alemania anuncia convocatoria de jugadores para la Copa del Mundo

La selección de Alemania, una de las favoritas al título en el Mundial 2026, presentó este jueves 21 de mayo su convocatoria de 26 jugadores previo a la Copa del Mundo en México, Estados Unidos y Canadá.

"El entrenador nacional, Julián Nagelsmann, tiene su equipo anunciado para la Copa Mundial de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México. El equipo de 26 jugadores está dirigido por el capitán Josué Kimmich del campeón alemán de récords, el FC Bayern Múnich, que está a punto de participar en su tercera Copa del Mundo", señaló la federación alemana.

PUBLICIDAD

Nagelsmann decidió traer de regreso al experimentado Manuel Neuer para su despedida en los Mundiales, pero dejó fuera a Marc-André ter Stegen.

La lista de Alemania para el Mundial 2026



El combinado europeo hace parte del grupo E, que comparte con las selecciones de Curazao, Costa de Marfil y Ecuador. Los alemanes son claros favoritos para superar la ronda en el primer lugar.

"En los últimos días he sentido en las conversaciones con nuestros jugadores lo entusiasmado que está cada uno con este Mundial. Todos están ansiosos por finalmente comenzar a prepararse la próxima semana. Tenemos un equipo fuerte del que estoy absolutamente convencido. Con el apoyo de nuestra afición queremos jugar un muy buen Mundial", expresó el director técnico.

Porteros : Oliver Baumann (Hoffenheim/ALE), Manuel Neuer (Bayern Múnich/ALE), Alexander Nübel (Stuttgart/ALE)

: Oliver Baumann (Hoffenheim/ALE), Manuel Neuer (Bayern Múnich/ALE), Alexander Nübel (Stuttgart/ALE) Defensas : Waldemar Anton (Borussia Dortmund/ALE), Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt/ALE), David Raum (RB Leipzig/ALE), Antonio Rüdiger (Real Madrid/ESP), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund(ALE), Jonathan Tah (Bayern Múnich/ALE), Malick Thiaw (Newcastle(ING)

: Waldemar Anton (Borussia Dortmund/ALE), Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt/ALE), David Raum (RB Leipzig/ALE), Antonio Rüdiger (Real Madrid/ESP), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund(ALE), Jonathan Tah (Bayern Múnich/ALE), Malick Thiaw (Newcastle(ING) Medios : Pascal Gross (Brighton/ING), Joshua Kimmich (Bayern Múnich/ALE), Aleksandar Pavlovic (Bayern Múnich/ALE), Felix Nmecha (Borussia Dortmund/ALE), Angelo Stiller (Stuttgart/ALE), Nadiem Amiri (Mainz/ALE), Leon Goretzka (Bayern Múnich/ALE), Jamie Leweling (Stuttgart/ALE)

: Pascal Gross (Brighton/ING), Joshua Kimmich (Bayern Múnich/ALE), Aleksandar Pavlovic (Bayern Múnich/ALE), Felix Nmecha (Borussia Dortmund/ALE), Angelo Stiller (Stuttgart/ALE), Nadiem Amiri (Mainz/ALE), Leon Goretzka (Bayern Múnich/ALE), Jamie Leweling (Stuttgart/ALE) Delanteros: Maximilian Beier (Borussia Dortmund/ALE), Kai Havertz (Arsenal/ING), Lennart Karl (Bayern Múnich/ALE), Jamal Musiala (Bayern Múnich/ALE), Leroy Sané (Galatasaray/TUR), Deniz Undav (Stuttgart/ALE), Florian Wirtz (Liverpool/ING), Nick Woltemade (Newcastle/ING).