    Bayern Múnich

    Bayern se corona en la Bundesliga por trigésima quinta vez

    El conjunto bávaro sumó su décimo tercera liga en las últimas 14 campañas y alzo el título antes que nadie en las cinco ligas principales de Europa.

    Por:Omar Carrillo
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    Video Bayern se corona en la Bundesliga por trigésima quinta vez

    Bayern Múnich venció 4-2 al Stuttgart este domingo y con ello se coronó en la Bundesliga en su juego de la Jornada 30 celebrado en Allianz Arena.

    El conjunto bávaro se alzó con el título antes que nadie en las cinco ligas principales de Europa a cuatro fechas de que finalizara el torneo. Lo hizo con una serie de marcas impresionantes.

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    Alzó su título 35 en la historia de la liga alemana, marcó, además, su hegemonía con 13 obtenidas en las últimas 14 campañas y suma, hasta el momento, 109 goles en el torneo. Con 32 de Kane, 15 de Luis Díaz y 12 de Olise. Todo un récord en la institución y de la Bundesliga con cuatro duelos aún por disputarse.

    Fue, además, líder desde el inicio del campeonato que empezó con un 6-0 al Leipzig, pasando por el título simbólico de invierno.

    Los goles del partido fueron obra de Raphael Guerreiro, a los 32, de Nicolas Jackson, a los 34, de Alphonso Davies, a los 38, y de Harry Kane, a los 53, por los de Munich. Por el cuadro visitante anotaron Chris Führich, a los 21, y Chema Andrés, a los 88.

    Bayern puede aún levantar varios trofeos más en lo que resta de la campaña. Está en las Semifinales de la UEFA Champions League que disputará ante el PSG y en Alemania, en la DFB Pokal está también jugará las Semifinales y enfrentará al Leverkusen.

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