Mundial 2026 Alemania en Mundiales: Historia, participaciones, estadísticas y entrenador La Die Mannschaft es la segunda selección más ganadora en partidos jugados, victorias, goles anotados.

Video Fechas y horarios de los partidazos que nos esperan en el Grupo E de la Copa del Mundo 2026

La Selección de Alemania se clasificó al Mundial 2026 después de un inicio que hacía dudar que pasar de forma directa en las Eiminatorias de la UEFA.

La Die Mannschaft es de los equipos que prácticamente ha estado en todas las Copas del Mundo de la historia al solamente no asistir a dos.

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ALEMANIA

EN MUNDIALES



Alemania tendrá Copa del Mundo número 21 en su historia y aunque parezca increíble no fue de las selecciones que estuvieron en el primer Mundial en 1930.

El debut de los teutones se dio en Italia 1934 con un Tercer Lugar y su primero de cuatro títulos llegó en el Mundial Suiza 1954. En 13 de las 22 apariciones previas, Alemania siempre ha quedado entre los primeros cuatro lugares.

Tras su último campeonato en Brasil 2014, donde se convirtió en el primer país de Europa en ganar en América, La Die Mannschaft no ha pasado de Fase de Grupos en Rusia 2018 y Qatar 2022.

Participaciones en Mundiales: 21 de 23 posibles (se cuenta el Mundial 2026)

21 de 23 posibles (se cuenta el Mundial 2026) Títulos: 4

4 Mejor posición: 1° en Suiza 1954, Alemania 1974, Italia 1990 y Brasil 1990

ESTADÍSTICAS Y NÚMEROS DE

ALEMANIA

EN MUNDIALES



En 21 participaciones de la Copa del Mundo que ha asistido la selección de Alemania, se ubica en el puesto 2 de 80 en el histórico.

Sus números y estadísticas del cuadro de los teutones en Mundiales es de 112 partidos con saldo de 68 triunfos, 21 empates y 23 derrotas. Con 232 goles anotados, 130 goles recibidos y efectividad del 66.96%.

ENTRENADOR DE

ALEMANIA



Julian Nagelsmann fue nombrado director técnico de Alemania en 2023 por menos de un año de contrato, aunque después fue renovado hasta el final del Mundial 2026.