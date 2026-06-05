Alemania 2026 Lennart Karl se lesiona y podría perderse el Mundial 2026 con la Selección de Alemania El seleccionador Julian Nagelsmann detalló qué fue lo que pasó y su preocupación.

Video Lennart Karl se lesiona y podría perderse el Mundial 2026 con Alemania

Exactamente a seis días de la inauguración de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 y previo a su último juego amistoso, la Selección de Alemania ha dado una desafortunada noticia tras las declaraciones de su entrenador Julian Nagelsmann.

El seleccionador alemán no tuvo buenas noticias en la rueda de prensa previa al juego contra Estados Unidos, el úlimo antes de prepararse para la Copa del Mundo, al reportar la desafortunada lesión de Lennart Karl, el joven prodigio del Bayern Múnich.

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"No pinta bien. Fue al hospital y se hará pruebas. Tenemos que esperar el diagnóstico y ver si puede jugar en el Mundial o si tenemos que llamar a un reemplazo”, sentenció Nagelsmann sin dar más detalles luego de que el jugador se lesionara durante una sesión de entrenamiento.

El atacante de 18 años pinta como una de las revelaciones de la Copa del Mundo y hasta el momento no se tiene descartada su participación en el torneo veraniego hasta conocer la gravedad de su padecimiento.

Ubicada en el Grupo E, Alemania enfrentará a Curazao en su debut, después se medirá a Costa de Marfil y cerrará la Fase de Grupos ante Ecuador.

Después de dos eliminaciones seguidas en fase de grupos en 2018 y 2022, el equipo dirigido por Julian Nagelsmann buscará recuperar protagonismo en un torneo que históricamente lo tiene como uno de los grandes referentes.

Calendario completo de Alemania en la fase de grupos

Alemania disputará sus tres encuentros del Grupo E en sedes de Estados Unidos y Canadá. Todos los horarios están en tiempo del Centro de México y Tiempo del Este.