    Mundial 2026

    ¿Quién es el máximo goleador de la Selección de Alemania en la historia?

    La selección de Die Mannschaft dos jugadorres contemporáneos entre lo más alto de esta estadistica.

    Por:David Espinosa
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    La Selección de Alemania, siempre candidata en una Copa del Mundo, tiene en Miroslav Klose al máximo goleador de su historia.

    Curiosamente, Klose también es el máximo goleador en la historia de los Mundiales con 16 dianas en cuatro torneos.

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    MÁXIMO GOLEADOR DE LA SELECCIÓN DE ALEMANIA


    Miroslav Klose se convirtó en máximo goleador de la selección de Alemania el 6 de junio de 2014 para dejar atrás la marca de 68 goles Gerd Müller que duró 40 años.

    Klose dejó la marca, que vive hasta la actualidad, en 71 goles. El más cercano en acercarse fue Lukas Podolski, pero solo llegó hasta las 49 anotaciones.

    • Miroslav Klose: 71 goles
    • Gerd Müller: 68 goles
    • Lukas Podolski: 49 goles
    • Rudi Völler: 47 goles
    • Jürgen Klinsmann: 47 goles.

    El cuadro de Die Nationalelf, no tiene actualmente a algún jugador en activo al menos con 37 goles que entre al Top 10, por lo que la marca de Miroslav Klose tendrá una larga duración.

    GOLEADORES DE ALEMANIA EN MUNDIALES


    La selección de Alemania jugará el Mundial 2026 y cuenta con estos máximos goleadores en el evento. Mbappé también puedes convertirse en máximo goleador en Copas del Mundo de los galos en el Mundial 2026.

    • Miroslav Klose: 16 goles
    • Gerd Müller: 14 goles
    • Jürgen Klinsmann: 11 goles
    • Thomas Müller: 10 goles
    • Helmut Rahn: 10 goles
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