Mundial 2026 ¿Quién es el máximo goleador de la Selección de Alemania en la historia? La selección de Die Mannschaft dos jugadorres contemporáneos entre lo más alto de esta estadistica.

Video Fechas y horarios de los partidazos que nos esperan en el Grupo E de la Copa del Mundo 2026

La Selección de Alemania, siempre candidata en una Copa del Mundo, tiene en Miroslav Klose al máximo goleador de su historia.

PUBLICIDAD

MÁXIMO GOLEADOR DE LA SELECCIÓN DE ALEMANIA



Miroslav Klose se convirtó en máximo goleador de la selección de Alemania el 6 de junio de 2014 para dejar atrás la marca de 68 goles Gerd Müller que duró 40 años.

Klose dejó la marca, que vive hasta la actualidad, en 71 goles. El más cercano en acercarse fue Lukas Podolski, pero solo llegó hasta las 49 anotaciones.

Miroslav Klose : 71 goles

: 71 goles Gerd Müller : 68 goles

: 68 goles Lukas Podolski : 49 goles

: 49 goles Rudi Völler : 47 goles

: 47 goles Jürgen Klinsmann: 47 goles.

El cuadro de Die Nationalelf, no tiene actualmente a algún jugador en activo al menos con 37 goles que entre al Top 10, por lo que la marca de Miroslav Klose tendrá una larga duración.

GOLEADORES DE ALEMANIA EN MUNDIALES



La selección de Alemania jugará el Mundial 2026 y cuenta con estos máximos goleadores en el evento. Mbappé también puedes convertirse en máximo goleador en Copas del Mundo de los galos en el Mundial 2026.