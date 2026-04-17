Mundial 2026 Alemania crea proyecto con miras a formar nuevos talentos para la selección Alemania cuenta con 366 centros de entrenamiento dedicados al futbol, avisorar talento y detectar promesas.

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La de Alemania es una de las selecciones que siempre son candidatas a ser campeonas en cada uno de los Mundiales que juega, por muy mal que se le pueda ver jugando, nunca se le puede descartar para levantar el preciado trofeo, sin embargo, ¿cuál es su fórmula para conseguir tales resultados?

Tras el fracaso de la Euro 2004, donde ni siquiera avanzaron de la fase de grupos, fue el punto de quiebre para que la Mannschaft despertara con un solo objetivo, detectar talento joven en su propio territorio, para lo que creó un nuevo modelo de formación.

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Hoy en día el país germano tiene en su control 366 centros de entrenamiento dedicados al futbol, avisorar talento, y detectar promesas, pero esto va más allá de triunfos y éxitos.

Alemania, aprendiendo de su historia como nación, comprende que esta pelota es una aliada poderosa para fomentar valores, ser ejemplo y ser influyente.

"Lo que es importante es que hablamos de futbol, que es de todos, no importa el nivel en el que estés, sigue siendo futbol, para nosotros, siendo parte de la DFB y como entrenadores de porteros de la absoluta es muy importante inspirar a los chicos", mencionó Andreas Kronenberg, entrenador de porteros de Alemania.

Así fue com o nació en invierno del 2022, el proyecto que ahora es una realidad Der beste Tag (The Best Day Experience), una iniciativa que busca inspirar, desarrollar, moldear comportamientos positivos en la sociedad teutona, donde participan solamente clubes conocidos como Grassroots, es decir, amateurs.

TUDN tuvo la oportunidad de ser parte de esta experiencia que se realiza en el campus de la DFB, junto a dos clubes Sub 15 SSVG, Haile House y FSV Eintracht.

"Porque al final del día el deporte es más importante que solo el rendimiento, se trata de juntar a la sociedad y el futbol tiene gran responsabilidad como el deporte número 1 de Alemania".

La sesión incluye conocer el vestuario donde entrenan los combinados absolutos, el regalo de un jersey, ser dirigidos por André Pawlak, DT de la selección Sub 17, y Andreas Kronenberg, entrenador de porteros de la Mannschaft, hacer los mismos ejercicios que le ponen a Manuel Neuer y Marc-André ter Stegen.

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"Retarlos de alguna manera que tengan la ambición de resolver acciones solos y mejorar como individuos. No sabemos el futuro y queremos encausarlos a uno positivo", destacó Kronenberg.

33 pequeños fueron los afortunados en aquel día, van más de 60 ediciones de Der beste Tag, que finaliza en una simulación de una entretenida conferencia de prensa. Der beste Tag, un proyecto que corrobora que Alemania no deja nada a la obra de la casualidad.