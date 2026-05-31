Alemania 2026 Alemania derrota a Finlandia en partido de preparación previo al Mundial 2026 Los alemanes jugará un partido más de preparación antes de debutar ante Curazao.

Video ¡Undav consigue su doblete pero debe salir de cambio por lesión!

La Selección de Alemania goleó a Finlandia como parte de su penúltimo juego de preparación de cara al inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El combinado alemán tardó en reaccionar, pero cuando finalmente lo hizo le clavó cuatro goles a los finlandeses con muy poco esfuerzo.

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Deniz Undav abrió el marcador a los 33 minutos y al inicio del segundo tiempo concretaría su doblete. La goleada de Alemania la completaron Florian Wirtz y Jamal Musiala; el primero al final de la primera parte y el segundo a los 62 del complemento.

Pese al triunfo, el cuerpo técnico de Alemania quedó en incertidumbre tras la lesión del goleador Undav, quien minutos después de marcar su doblete se tiró al césped y tuvo que salir de cambio por una posible lesión.

La Selección de Alemania aún tiene un juego de preparación el sábado 6 de junio en el Soldier Field de Chicago antes de alistar su concentración para el debut en la Copa del Mundo.

Video ¡Uno más de Alemania! Wirtz no falla tras una terrible salida de Finlandia

GRUPO Y CALENDARIO DE ALEMANIA EN EL MUNDIAL 2026

Alemania disputará sus tres encuentros del Grupo E en sedes de Estados Unidos y Canadá. Todos los horarios están en tiempo del Centro de México y Tiempo del Este.

Domingo 14 de junio de 2026

Alemania vs. Curazao en Estadio Houston a las 11:00 MX, 13:00 ET

Sábado 20 de junio de 2026

Alemania vs. Costa de Marfil en Estadio Toronto a las 14:00 MX, 16:00 ET

Jueves 25 de junio de 2026

Ecuador vs. Alemania en Estadio Nueva York Nueva Jersey a las 14:00 MX, 16:00 ET