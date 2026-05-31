    Alemania 2026

    Alemania derrota a Finlandia en partido de preparación previo al Mundial 2026

    Los alemanes jugará un partido más de preparación antes de debutar ante Curazao.

    Por:Juan Regis
    add
    Síguenos en Google
    Video ¡Undav consigue su doblete pero debe salir de cambio por lesión!

    La Selección de Alemania goleó a Finlandia como parte de su penúltimo juego de preparación de cara al inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

    El combinado alemán tardó en reaccionar, pero cuando finalmente lo hizo le clavó cuatro goles a los finlandeses con muy poco esfuerzo.

    PUBLICIDAD

    Deniz Undav abrió el marcador a los 33 minutos y al inicio del segundo tiempo concretaría su doblete. La goleada de Alemania la completaron Florian Wirtz y Jamal Musiala; el primero al final de la primera parte y el segundo a los 62 del complemento.

    Pese al triunfo, el cuerpo técnico de Alemania quedó en incertidumbre tras la lesión del goleador Undav, quien minutos después de marcar su doblete se tiró al césped y tuvo que salir de cambio por una posible lesión.

    Más sobre Alemania 2026

    Títulos y el palmarés completo que tiene la selección de Alemania
    1 mins

    Títulos y el palmarés completo que tiene la selección de Alemania

    Seleccion Alemania
    Selección de Alemania: Futbolistas convocados en la lista para el Mundial 2026
    2 mins

    Selección de Alemania: Futbolistas convocados en la lista para el Mundial 2026

    Seleccion Alemania
    ¿Quién es el máximo goleador de la Selección de Alemania en la historia?
    1 mins

    ¿Quién es el máximo goleador de la Selección de Alemania en la historia?

    Seleccion Alemania
    Manuel Neuer se perfila para ser el portero titular de Alemania en el Mundial 2026
    1 mins

    Manuel Neuer se perfila para ser el portero titular de Alemania en el Mundial 2026

    Seleccion Alemania
    Alemania en Mundiales: Historia, participaciones, estadísticas y entrenador
    2 mins

    Alemania en Mundiales: Historia, participaciones, estadísticas y entrenador

    Seleccion Alemania
    Alemania pierde a Serge Gnabry para el Mundial 2026 de la FIFA
    1 mins

    Alemania pierde a Serge Gnabry para el Mundial 2026 de la FIFA

    Seleccion Alemania
    Gnabry podría perderse el Mundial 2026 con Alemania por lesión de aductor
    1 mins

    Gnabry podría perderse el Mundial 2026 con Alemania por lesión de aductor

    Seleccion Alemania
    Alemania crea proyecto con miras a formar nuevos talentos para la selección
    2 mins

    Alemania crea proyecto con miras a formar nuevos talentos para la selección

    Seleccion Alemania
    Oliver Kahn le pide a Musiala que no juegue el Mundial 2026
    1 mins

    Oliver Kahn le pide a Musiala que no juegue el Mundial 2026

    Seleccion Alemania
    Alemania vs. Ghana EN VIVO: Goles, resumen y resultado del partido amistoso previo al Mundial 2026
    3 mins

    Alemania vs. Ghana EN VIVO: Goles, resumen y resultado del partido amistoso previo al Mundial 2026

    Seleccion Alemania

    La Selección de Alemania aún tiene un juego de preparación el sábado 6 de junio en el Soldier Field de Chicago antes de alistar su concentración para el debut en la Copa del Mundo.

    Video ¡Uno más de Alemania! Wirtz no falla tras una terrible salida de Finlandia

    GRUPO Y CALENDARIO DE ALEMANIA EN EL MUNDIAL 2026

    Alemania disputará sus tres encuentros del Grupo E en sedes de Estados Unidos y Canadá. Todos los horarios están en tiempo del Centro de México y Tiempo del Este.

    • Domingo 14 de junio de 2026

    Alemania vs. Curazao en Estadio Houston a las 11:00 MX, 13:00 ET

    • Sábado 20 de junio de 2026

    Alemania vs. Costa de Marfil en Estadio Toronto a las 14:00 MX, 16:00 ET

    • Jueves 25 de junio de 2026

    Ecuador vs. Alemania en Estadio Nueva York Nueva Jersey a las 14:00 MX, 16:00 ET

    Video ¡Musiala se une a la fiesta! Alemania ya vence 4-0 a Finlandia
    Relacionados:
    Alemania 2026Mundial 2026

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Chiquis: Sin Filtro
    Chiquis: Sin Filtro
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Vecinos
    Un hombre por semana
    Polen
    Gratis
    El precio de la fama
    Gratis
    La Trevi sin filtro
    Gratis
    Cómplices
    Gratis
    Socias por accidente
    Huevitos congelados
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX