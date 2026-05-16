    Alemania 2026

    Manuel Neuer se perfila para ser el portero titular de Alemania en el Mundial 2026

    El cuerpo técnico encabezado por Julian Nagelsmann parece haber tomado su decisión.

    Por:Juan Regis
    add
    Síguenos en Google
    Manuel Neuer
    Manuel Neuer
    Imagen Getty Images

    A semanas de que todas las selecciones participantes del Mundial 2026 definan y entreguen sus convocatorias definitivas a la FIFA, la portería de la selección de Alemania podría tener una sorpresa.

    PUBLICIDAD

    De acuerdo con reportes en el país bávaro, el cuerpo técnico encabezado por Julian Nagelsmann ya tomó la decisión sobre quién será el portero titular de su selección y sería el histórico Manuel Neuer, actual guardameta del Bayern Múnich.

    El periodista Florian Plettenberg detalló que "a menos que ocurra algo extraordinario y siempre que lesión de pantorrilla no tenga consecuencias graves, Neuer regresará a la selección alemana para el próximo Mundial.

    “Neuer, Nagelsmann y Rudi Völler han llegado a un acuerdo tras muy buenas conversaciones y reuniones en las últimas semanas", escribió en redes.

    Manuel Neuer, de 40 años, se retiró de la selección alemana en agosto de 2024 y su regreso se daría para este verano. La lista definitiva de Alemania para el Mundial se anunciará el 21 de mayo.

    Neuer, quien recientemente firmó una extensión de contrato con el Bayern Múnich, ganó la Bundesliga esta temporada, además de alcanzar las semifinales de la Champions League.

    Alemania hará su debut el 14 de junio contra Curazao, luego el 20 se medirá contra Costa de Marfil y cerrará la primera fase del Mundial contra Ecuador el 25 de junio.

    Relacionados:
    Alemania 2026Mundial 2026Manuel Neuer

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Chiquis: Sin Filtro
    Chiquis: Sin Filtro
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Vecinos
    Un hombre por semana
    Polen
    Gratis
    Riquísimos por cierto
    Gratis
    Socias por accidente
    Mamá reinventada
    El Dentista
    Gratis
    PRI: Crónica del fin
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX