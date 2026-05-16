Alemania 2026 Manuel Neuer se perfila para ser el portero titular de Alemania en el Mundial 2026 El cuerpo técnico encabezado por Julian Nagelsmann parece haber tomado su decisión.

Manuel Neuer Imagen Getty Images

A semanas de que todas las selecciones participantes del Mundial 2026 definan y entreguen sus convocatorias definitivas a la FIFA, la portería de la selección de Alemania podría tener una sorpresa.

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De acuerdo con reportes en el país bávaro, el cuerpo técnico encabezado por Julian Nagelsmann ya tomó la decisión sobre quién será el portero titular de su selección y sería el histórico Manuel Neuer, actual guardameta del Bayern Múnich.

El periodista Florian Plettenberg detalló que "a menos que ocurra algo extraordinario y siempre que lesión de pantorrilla no tenga consecuencias graves, Neuer regresará a la selección alemana para el próximo Mundial.

“Neuer, Nagelsmann y Rudi Völler han llegado a un acuerdo tras muy buenas conversaciones y reuniones en las últimas semanas", escribió en redes.

Manuel Neuer, de 40 años, se retiró de la selección alemana en agosto de 2024 y su regreso se daría para este verano. La lista definitiva de Alemania para el Mundial se anunciará el 21 de mayo.

Neuer, quien recientemente firmó una extensión de contrato con el Bayern Múnich, ganó la Bundesliga esta temporada, además de alcanzar las semifinales de la Champions League.