Mundial 2026 Títulos y el palmarés completo que tiene la selección de Alemania La Die Mannschaft es de las selecciones más laureadas a lo largo de los años.

Video Mundial 2026: Alemania anuncia convocatoria de jugadores para la Copa del Mundo

La selección de Alemania es uno de los combinados nacionales más importantes de toda la historia con un palmarés de títulos presumible.

La Die Mannschaft simplemente es la segunda más ganadora en la historia de la Copa del Mundo y buscará el famoso pentacampeonato en el Mundial 2026.

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Para los alemanes, la competencia que más añoran ganar es la Euro, misma que se les niega desde hace ya 30 años.

TÍTULOS Y PALMARÉS HISTÓRICO DE ALEMANIA



La selección de Alemania solo tiene ocho títulos oficiales, donde los que más valen son los cuatro de Copa del Mundo, sin importar quizá, la falta de alguna otra competencia.

El equipo teutón solo tiene una asignatura pendiente a su extenso palmarés en el mundo y es que nunca ha podido disputar una Final de la UEFA Nations League.

Copa del Mundo - 4 títulos: 1954, 1974, 1990 y 2014

- 4 títulos: 1954, 1974, 1990 y 2014 Eurocopa - 3 títulos: 1972, 1980 y 1996

- 3 títulos: 1972, 1980 y 1996 Copa Confederaciones: 1 título: 2017