    Mundial 2026

    Títulos y el palmarés completo que tiene la selección de Alemania

    La Die Mannschaft es de las selecciones más laureadas a lo largo de los años.

    Por:David Espinosa
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    Video Mundial 2026: Alemania anuncia convocatoria de jugadores para la Copa del Mundo

    La selección de Alemania es uno de los combinados nacionales más importantes de toda la historia con un palmarés de títulos presumible.

    La Die Mannschaft simplemente es la segunda más ganadora en la historia de la Copa del Mundo y buscará el famoso pentacampeonato en el Mundial 2026.

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    Para los alemanes, la competencia que más añoran ganar es la Euro, misma que se les niega desde hace ya 30 años.

    TÍTULOS Y PALMARÉS HISTÓRICO DE ALEMANIA


    La selección de Alemania solo tiene ocho títulos oficiales, donde los que más valen son los cuatro de Copa del Mundo, sin importar quizá, la falta de alguna otra competencia.

    El equipo teutón solo tiene una asignatura pendiente a su extenso palmarés en el mundo y es que nunca ha podido disputar una Final de la UEFA Nations League.

    • Copa del Mundo - 4 títulos: 1954, 1974, 1990 y 2014
    • Eurocopa - 3 títulos: 1972, 1980 y 1996
    • Copa Confederaciones: 1 título: 2017

    La selección de Alemania a nivel de juveniles tiene titulos en Mundial Sub-20, Mundial Sub-17, Eurocopa Sub-21, Eurocopa Sub-19 y Eurocopa Sub-17, al sumar en conjunto un total de 15 campeonatos.

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