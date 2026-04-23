Mundial 2026 Alemania pierde a Serge Gnabry para el Mundial 2026 de la FIFA El jugador del Bayern Munich lamenta no poder estar con la selección teutona para la próxima justa mundialista.

Video Alemania no contará con Serge Gnabry para el Mundial 2026 de la FIFA

La selección de Alemania sufrirá una baja importante durante su participación en el Mundial 2026, al no poder contar con la presencia de Serge Gnabry, quien sufrió una importante lesión q ue lo dejar´á fuera de las canchas durante un largo periodo.

El jugador del Bayern Munich confirmó, a través de sus redes sociales, que no podrá asistir a la justa mundialista ni cerrar la temporada en la Bundesliga debido a una lesión de abductores, misma que ya se temía que existía.

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"En cuanto al sueño de jugar el Mundial con la selección tengo que decir que lamentablemente se ha acabado", confirmó a través de su cuenta de Instagram.

A pesar de la tristeza que le causa su lesión después de una buena temporada con su equipo, Serge Gnabry se mostró positivo al afirmar que apoyará en todo momento a sus compañeros de la selección alemana.

"Como el resto del país, trataré de darle ánimo a los muchachos desde casa", destacó en sus redes sociales a manera de apoyo.