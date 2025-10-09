Argelia se convierte en la vigésima selección clasificada al Mundial 2026
Este jueves se clasificó la cuarta selección de África a la Copa del Mundo de la FIFA en México, Estados Unidos y Canadá.
Como parte de las eliminatorias de África rumbo al Mundial 2026, llegó la cuarta selección clasificada de este continente dentro de esta Fecha FIFA y que se sumó a Marruecos, Túnez y Egipto, ésta que también lo hizo en esta semana tras su triunfo contra Yibuti.
Se trata de la Selección de Argelia, que este jueves derrotó en calidad de visitante 0-3 a Somalia y a falta de un partido más para que concluya la fase de eliminatorias de África para obtener el boleto de manera directa.
Dos goles de Mohamed Amoura al minuto 7 y al 57' formaron parte de la victoria del cuadro argelino, que completó la cuota con anotación de Riyad Mahrez al minuto 19 y a falta del partido frente a Uganda el 14 de octubre; los ugandeses tienen el pase a los Playoffs por el boleto a la Repesca Intercontinental de manera virtual.
Argelia acabó en la primera posición del Grupo A de la eliminatoria de África hacia el Mundial 2026 con 22 puntos, cuatro más que Uganda y con sólo tres unidades por disputar.
Será el quinto Mundial en el que Argelia participe en su historia; el primero fue en España 1982 donde acabó en la Primera Ronda; en México 1986 se quedó en Fase de Grupos al igual que en Sudáfrica 2010.
La mejor actuación de Argelia en una Copa del Mundo de la FIFA se dio en Brasil 2014, donde llegó hasta los Octavos de Final, fase de la cual fue eliminado por Alemania pero ante la cual vendió caro el triunfo al llevar el juego hasta los tiempos extra; los alemanes acabaron el torneo como campeones.