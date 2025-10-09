Argelia se convierte en la vigésima selección clasificada al Mundial 2026

Se trata de la Selección de Argelia, que este jueves derrotó en calidad de visitante 0-3 a Somalia y a falta de un partido más para que concluya la fase de eliminatorias de África para obtener el boleto de manera directa.

Dos goles de Mohamed Amoura al minuto 7 y al 57' formaron parte de la victoria del cuadro argelino, que completó la cuota con anotación de Riyad Mahrez al minuto 19 y a falta del partido frente a Uganda el 14 de octubre; los ugandeses tienen el pase a los Playoffs por el boleto a la Repesca Intercontinental de manera virtual.

Argelia acabó en la primera posición del Grupo A de la eliminatoria de África hacia el Mundial 2026 con 22 puntos, cuatro más que Uganda y con sólo tres unidades por disputar.

Será el quinto Mundial en el que Argelia participe en su historia; el primero fue en España 1982 donde acabó en la Primera Ronda; en México 1986 se quedó en Fase de Grupos al igual que en Sudáfrica 2010.