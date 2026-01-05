    Mundial 2026

    Nigeria avanza con autoridad a Cuartos de Final de la Copa Africana

    ‘Las Águilas Verdes’ golearon 4-0 a Mozambique y confirmaron su favoritismo en el torneo.

    Por:Jaime Bernal
    Nigeria selló su clasificación a los Cuartos de Final de la Copa Africana de Naciones con una actuación contundente al golear este lunes por 4-0 a Mozambique, resultado que ratificó su condición de candidato y resolvió el trámite desde la primera mitad.

    El dominio nigeriano se estableció desde el inicio. Victor Osimhen avisó temprano con una definición anulada por fuera de juego, preludio de un asedio constante. Alex Iwobi exigió al guardameta rival con un remate de media distancia, mientras Osimhen volvió a inquietar con un cabezazo apenas desviado.

    La apertura del marcador llegó a los 20 minutos. Akor Adams desbordó por la izquierda y envió un centro preciso para la llegada de Ademola Lookman, quien definió con potencia para reflejar en el resultado el control del juego.

    Mozambique intentó reaccionar, pero sus aproximaciones quedaron reiteradamente invalidadas por posición adelantada.

    Cinco minutos más tarde, Lookman volvió a marcar diferencias al asistir a Osimhen, que definió con jerarquía para el 2-0. Antes del descanso, Nigeria manejó los tiempos con posesión y orden defensivo.

    En el complemento no cambió el guion. Al minuto 47, Osimhen aprovechó un rebote tras acción individual de Lookman y firmó su doblete para asegurar el pase nigeriano.


    A primera hora este lunes, Egipto superó 3-1 a Benín y avanzó también a Cuartos de Final.

