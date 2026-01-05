    Mundial 2026

    Egipto sufre pero avanza a Cuartos de Final tras doblegar a Benín

    Los ‘Faraones’ necesitaron la prórroga para imponer su jerarquía y mantenerse firmes en la lucha por la Copa Africana de Naciones.

    Por:Jaime Bernal
    Video Gol de Salah en debut de Egipto en la Copa Africana de Naciones

    Egipto confirmó su candidatura al título y selló su clasificación a los Cuartos de Final de la Copa Africana de Naciones tras imponerse por 3-1 en la prórroga a una competitiva Benín, en un duelo exigente disputado en el estadio Adrar de Agadir, Marruecos.

    El conjunto más laureado del certamen, con siete trofeos, asumió el protagonismo desde el inicio a partir de la posesión, aunque se topó durante buena parte del encuentro con un bloque defensivo bien organizado que limitó las opciones de sus principales figuras.

    La primera mitad transcurrió con escasas ocasiones claras y con los ‘Faraones’ lejos de imponer su jerarquía.

    Tras el descanso, el guion se mantuvo. Benín protegió su área con orden y Egipto acusó la falta de profundidad, incluso tras las salidas por lesión de Mohamed Hamdi y Trezeguet. El panorama cambió a los 69 minutos, cuando Marwan Attia rompió el equilibrio con un remate desde fuera del área que se coló en la escuadra.

    La reacción beninesa llegó en el tramo final y tuvo premio con el empate de Jodel Dossou, que llevó el partido a la prórroga. En el tiempo extra, Egipto impuso su experiencia: Yasser Ibrahim devolvió la ventaja y Mohamed Salah sentenció al contragolpe para asegurar el pase.

    Egipto enfrentará en cuartos al vencedor del cruce entre Costa de Marfil y Burkina Faso.

