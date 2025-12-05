    Mundial 2026

    Sorteo Mundial 2026: los posibles rivales de México si avanza a Dieciseisavos de Final

    Estos son los cruces que puede encontrar la Selección Mexicana en caso de superar la Fase de Grupos tras realizarse el sorteo.

    Por:
    Emmanuel R. Marroquín.
    Video ¿Hay Grupo de la Muerte? Así queda la Fase de Grupos del Mundial 2026

    El sorteo del Mundial 2026 se realizó este viernes 5 de diciembre en el John F. Kennedy Center de Washington D.C. y México conoció su suerte dentro de la Fase de Grupos donde ya conoce quién será su rival para el partido inaugural en el Estadio Ciudad de México (también conocido como Estadio Banorte).

    La Selección Mexicana quedó colocada como cabeza de serie en el Grupo A junto a Sudáfrica, Corea del Sur y el ganador de uno de los Playoffs de la UEFA rumbo al Mundial 2026 que saldrá de entre Dinamarca/Macedonia del Norte/República Checa/Irlanda.

    PUBLICIDAD

    Javier Aguirre, director técnico de la Selección Mexicana, dirigirá al equipo en la Fase de Grupos en territorio mexicano, tendrá dos partidos en el Estadio Ciudad de México (o Estadio Azteca) y uno en el Estadio Guadalajara, el segundo dentro de su contingente.

    LOS POSIBLES RIVALES DE MÉXICO SI CLASIFICA EN EL MUNDIAL 2026

    Hay tres posibles escenarios de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo de la FIFA 2026 en caso de que clasifique a una fase inédita en la historia de los Mundiales, los Dieciseisavos de Final, pues puede clasificar como primero del Grupo A, como segundo o, en el peor de los casos, como uno de los mejores terceros lugares.

    Los partidos de México en el Mundial 2026 en caso de quedar como ganador del Grupo A:

    FASE DE GRUPOS - GRUPO A

    • Jueves, 11 de junio de 2026
    • Partido 1 (México vs. Sudáfrica) – Estadio Ciudad de México
    • Jueves, 18 de junio de 2026
    • Partido 28 (México vs. Corea del Sur) – Estadio Guadalajara
    • Miércoles, 24 de junio de 2026
    • Partido 53 (México vs. Dinamarca/Macedonia del Norte/República Checa/Irlanda) – Estadio Ciudad de México

    DIECISEISAVOS DE FINAL

    • Martes, 30 de junio de 2026
    • Partido 79 – México vs. 3º Grupo C/E/F/H/I - Estadio Ciudad de México

    Los posibles terceros lugares del Grupo C, E, F, H e I son:

    • Brasil
    • Marruecos
    • Haití
    • Escocia
    • Alemania
    • Curazao
    • Costa de Marfil
    • Ecuador
    • Países Bajos
    • Japón
    • Ucrania/Suecia/Polonia/Albania
    • Túnez
    • España
    • Cabo Verde
    • Arabia Saudita
    • Uruguay
    • Francia
    • Senegal
    • Irak /Bolivia /Surinam
    • Noruega
    PUBLICIDAD

    OCTAVOS DE FINAL

    • Domingo, 5 de julio de 2026
    • Partido 92 – Ganador partido 79 vs. Ganador partido 80 - Estadio Ciudad de México

    CUARTOS DE FINAL

    • Sábado, 11 de julio de 2026
    • Partido 99 – Ganador partido 91 vs. Ganador partido 92 - Miami Stadium

    SEMIFINALES

    • Miércoles, 15 de julio 2026
    • Partido 102 – Ganador partido 99 vs. Ganador partido 100 - Atlanta Stadium

    FINAL

    • Domingo, 19 de julio de 2026
    • Partido 104 – Ganador partido 101 vs. Ganador partido 102 - Nueva York Nueva Jersey Stadium

    Si la Selección Mexicana acaba la Fase de Grupos como segunda de su contingente, entonces las Fases Finales las comenzará a jugar fuera de territorio mexicano para jugar en Los Angeles en los Dieciseisavos de Final y en Houston los Octavos de Final, ambas ciudades estadounidenses con gran comunidad mexicana.

    Los partidos de México en el Mundial 2026 en caso de quedar como segundo del Grupo A:

    FASE DE GRUPOS - GRUPO A

    • Jueves, 11 de junio de 2026
    • Partido 1 (México vs. Sudáfrica) – Estadio Ciudad de México
    • Jueves, 18 de junio de 2026
    • Partido 28 (México vs. Corea del Sur) – Estadio Guadalajara
    • Miércoles, 24 de junio de 2026
    • Partido 53 (México vs. Dinamarca/Macedonia del Norte/República Checa/Irlanda) – Estadio Ciudad de México
    PUBLICIDAD

    DIECISEISAVOS DE FINAL

    • Domingo, 28 de junio de 2026
    • Partido 73 – México vs. Italia/Irlanda del Norte/Gales/Bosnia Herzegovina - Estadio Los Ángeles

    OCTAVOS DE FINAL

    • Sábado, 4 de julio 2026
    • Partido 90 – Ganador partido 73 vs. Ganador partido 75 - Houston Stadium

    CUARTOS DE FINAL

    • Jueves, 9 de julio 2026
    • Partido 97 – Ganador partido 89 vs. Ganador partido 90 - Boston Stadium

    SEMIFINALES

    • Martes, 14 de julio de 2026
    • Partido 101 – Ganador partido 97 vs. Ganador partido 98 - Dallas Stadium

    FINAL

    • Domingo, 19 de julio de 2026
    • Partido 104 – Ganador partido 101 vs. Ganador partido 102 - Nueva York Nueva Jersey Stadium

    Cabe destacar que la Selección Nacional de México nunca pisará territorio canadiense, la otra sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026, pues si logra clasificar como una de las ocho mejores selecciones en la Fase de Grupos, entonces los Dieciseisavos de Final los jugará en Boston y los Octavos de Final, si avanza, en Philadelphia.

    Los partidos de México en el Mundial 2026 en caso de quedar como tercero del Grupo A:

    FASE DE GRUPOS - GRUPO A

    • Jueves, 11 de junio de 2026
    • Partido 1 (México vs. Sudáfrica) – Estadio Ciudad de México
    • Jueves, 18 de junio de 2026
    • Partido 28 (México vs. Corea del Sur) – Estadio Guadalajara
    PUBLICIDAD
    • Miércoles, 24 de junio de 2026
    • Partido 53 (México vs. Dinamarca/Macedonia del Norte/República Checa/Irlanda) – Estadio Ciudad de México

    DIECISEISAVOS DE FINAL

    • Lunes, 29 de junio de 2026
    • Partido 74 – México vs. 3º Grupo B/C/D/F - Boston Stadium

    Los posibles terceros lugares del Grupo B, C, D y F son:

    • Canadá
    • Italia/Irlanda del Norte/Gales/Bosnia Herzegovina
    • Catar
    • Suiza
    • Brasil
    • Marruecos
    • Haití
    • Escocia
    • Estados Unidos
    • Paraguay
    • Australia
    • Turquía/Rumania/Eslovaquia/Kosovo
    • Países Bajos
    • Japón
    • Ucrania/Suecia/Polonia/Albania
    • Túnez

    OCTAVOS DE FINAL

    • Sábado, 4 de julio 2026
    • Partido 89 – Ganador partido 74 vs. Ganador partido 77 - Philadelphia Stadium

    CUARTOS DE FINAL

    • Jueves, 9 de julio 2026
    • Partido 97 – Ganador partido 89 vs. Ganador partido 90 - Boston Stadium

    SEMIFINALES

    • Martes, 14 de julio de 2026
    • Partido 101 – Ganador partido 97 vs. Ganador partido 98 - Dallas Stadium

    FINAL

    • Domingo, 19 de julio de 2026
    • Partido 104 – Ganador partido 101 vs. Ganador partido 102 - Nueva York Nueva Jersey Stadium

    Más sobre Mundial 2026

    2 min
    Javier Aguirre revela lo que le dijeron su esposa y el Gobernador de Jalisco tras el sorteo del Mundial 2026

    Javier Aguirre revela lo que le dijeron su esposa y el Gobernador de Jalisco tras el sorteo del Mundial 2026

    1 min
    Jiménez tras conocer el grupo de México en el Mundials: "Hay que quedar primeros"

    Jiménez tras conocer el grupo de México en el Mundials: "Hay que quedar primeros"

    2 min
    Épica reacción de Javier Aguirre tras conocer el Grupo de México en el Mundial 2026

    Épica reacción de Javier Aguirre tras conocer el Grupo de México en el Mundial 2026

    1 min
    La advertencia de Hugo Sánchez a México previo al sorteo del Mundial 2026

    La advertencia de Hugo Sánchez a México previo al sorteo del Mundial 2026

    1 min
    Destapan al rival que Argentina le teme en el sorteo del Mundial 2026

    Destapan al rival que Argentina le teme en el sorteo del Mundial 2026

    Relacionados:
    Mundial 2026Equipos Mundial 2026Sorteo Mundial 2026México 2026

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Mirreyes contra Godínez: Un especial de Navidad
    Desastre en familia
    Sonoro - Los sonidos de una generación
    Gratis
    Tigres: La historia perfecta
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX