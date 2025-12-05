Sorteo Mundial 2026: los posibles rivales de México si avanza a Dieciseisavos de Final
Estos son los cruces que puede encontrar la Selección Mexicana en caso de superar la Fase de Grupos tras realizarse el sorteo.
El sorteo del Mundial 2026 se realizó este viernes 5 de diciembre en el John F. Kennedy Center de Washington D.C. y México conoció su suerte dentro de la Fase de Grupos donde ya conoce quién será su rival para el partido inaugural en el Estadio Ciudad de México (también conocido como Estadio Banorte).
La Selección Mexicana quedó colocada como cabeza de serie en el Grupo A junto a Sudáfrica, Corea del Sur y el ganador de uno de los Playoffs de la UEFA rumbo al Mundial 2026 que saldrá de entre Dinamarca/Macedonia del Norte/República Checa/Irlanda.
Javier Aguirre, director técnico de la Selección Mexicana, dirigirá al equipo en la Fase de Grupos en territorio mexicano, tendrá dos partidos en el Estadio Ciudad de México (o Estadio Azteca) y uno en el Estadio Guadalajara, el segundo dentro de su contingente.
LOS POSIBLES RIVALES DE MÉXICO SI CLASIFICA EN EL MUNDIAL 2026
Hay tres posibles escenarios de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo de la FIFA 2026 en caso de que clasifique a una fase inédita en la historia de los Mundiales, los Dieciseisavos de Final, pues puede clasificar como primero del Grupo A, como segundo o, en el peor de los casos, como uno de los mejores terceros lugares.
Los partidos de México en el Mundial 2026 en caso de quedar como ganador del Grupo A:
FASE DE GRUPOS - GRUPO A
- Jueves, 11 de junio de 2026
- Partido 1 (México vs. Sudáfrica) – Estadio Ciudad de México
- Jueves, 18 de junio de 2026
- Partido 28 (México vs. Corea del Sur) – Estadio Guadalajara
- Miércoles, 24 de junio de 2026
- Partido 53 (México vs. Dinamarca/Macedonia del Norte/República Checa/Irlanda) – Estadio Ciudad de México
DIECISEISAVOS DE FINAL
- Martes, 30 de junio de 2026
- Partido 79 – México vs. 3º Grupo C/E/F/H/I - Estadio Ciudad de México
Los posibles terceros lugares del Grupo C, E, F, H e I son:
- Brasil
- Marruecos
- Haití
- Escocia
- Alemania
- Curazao
- Costa de Marfil
- Ecuador
- Países Bajos
- Japón
- Ucrania/Suecia/Polonia/Albania
- Túnez
- España
- Cabo Verde
- Arabia Saudita
- Uruguay
- Francia
- Senegal
- Irak /Bolivia /Surinam
- Noruega
OCTAVOS DE FINAL
- Domingo, 5 de julio de 2026
- Partido 92 – Ganador partido 79 vs. Ganador partido 80 - Estadio Ciudad de México
CUARTOS DE FINAL
- Sábado, 11 de julio de 2026
- Partido 99 – Ganador partido 91 vs. Ganador partido 92 - Miami Stadium
SEMIFINALES
- Miércoles, 15 de julio 2026
- Partido 102 – Ganador partido 99 vs. Ganador partido 100 - Atlanta Stadium
FINAL
- Domingo, 19 de julio de 2026
- Partido 104 – Ganador partido 101 vs. Ganador partido 102 - Nueva York Nueva Jersey Stadium
Si la Selección Mexicana acaba la Fase de Grupos como segunda de su contingente, entonces las Fases Finales las comenzará a jugar fuera de territorio mexicano para jugar en Los Angeles en los Dieciseisavos de Final y en Houston los Octavos de Final, ambas ciudades estadounidenses con gran comunidad mexicana.
Los partidos de México en el Mundial 2026 en caso de quedar como segundo del Grupo A:
FASE DE GRUPOS - GRUPO A
- Jueves, 11 de junio de 2026
- Partido 1 (México vs. Sudáfrica) – Estadio Ciudad de México
- Jueves, 18 de junio de 2026
- Partido 28 (México vs. Corea del Sur) – Estadio Guadalajara
- Miércoles, 24 de junio de 2026
- Partido 53 (México vs. Dinamarca/Macedonia del Norte/República Checa/Irlanda) – Estadio Ciudad de México
DIECISEISAVOS DE FINAL
- Domingo, 28 de junio de 2026
- Partido 73 – México vs. Italia/Irlanda del Norte/Gales/Bosnia Herzegovina - Estadio Los Ángeles
OCTAVOS DE FINAL
- Sábado, 4 de julio 2026
- Partido 90 – Ganador partido 73 vs. Ganador partido 75 - Houston Stadium
CUARTOS DE FINAL
- Jueves, 9 de julio 2026
- Partido 97 – Ganador partido 89 vs. Ganador partido 90 - Boston Stadium
SEMIFINALES
- Martes, 14 de julio de 2026
- Partido 101 – Ganador partido 97 vs. Ganador partido 98 - Dallas Stadium
FINAL
- Domingo, 19 de julio de 2026
- Partido 104 – Ganador partido 101 vs. Ganador partido 102 - Nueva York Nueva Jersey Stadium
Cabe destacar que la Selección Nacional de México nunca pisará territorio canadiense, la otra sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026, pues si logra clasificar como una de las ocho mejores selecciones en la Fase de Grupos, entonces los Dieciseisavos de Final los jugará en Boston y los Octavos de Final, si avanza, en Philadelphia.
Los partidos de México en el Mundial 2026 en caso de quedar como tercero del Grupo A:
FASE DE GRUPOS - GRUPO A
- Jueves, 11 de junio de 2026
- Partido 1 (México vs. Sudáfrica) – Estadio Ciudad de México
- Jueves, 18 de junio de 2026
- Partido 28 (México vs. Corea del Sur) – Estadio Guadalajara
- Miércoles, 24 de junio de 2026
- Partido 53 (México vs. Dinamarca/Macedonia del Norte/República Checa/Irlanda) – Estadio Ciudad de México
DIECISEISAVOS DE FINAL
- Lunes, 29 de junio de 2026
- Partido 74 – México vs. 3º Grupo B/C/D/F - Boston Stadium
Los posibles terceros lugares del Grupo B, C, D y F son:
- Canadá
- Italia/Irlanda del Norte/Gales/Bosnia Herzegovina
- Catar
- Suiza
- Brasil
- Marruecos
- Haití
- Escocia
- Estados Unidos
- Paraguay
- Australia
- Turquía/Rumania/Eslovaquia/Kosovo
- Países Bajos
- Japón
- Ucrania/Suecia/Polonia/Albania
- Túnez
OCTAVOS DE FINAL
- Sábado, 4 de julio 2026
- Partido 89 – Ganador partido 74 vs. Ganador partido 77 - Philadelphia Stadium
CUARTOS DE FINAL
- Jueves, 9 de julio 2026
- Partido 97 – Ganador partido 89 vs. Ganador partido 90 - Boston Stadium
SEMIFINALES
- Martes, 14 de julio de 2026
- Partido 101 – Ganador partido 97 vs. Ganador partido 98 - Dallas Stadium
FINAL
- Domingo, 19 de julio de 2026
- Partido 104 – Ganador partido 101 vs. Ganador partido 102 - Nueva York Nueva Jersey Stadium