Video ¿Hay Grupo de la Muerte? Así queda la Fase de Grupos del Mundial 2026

La Selección Mexicana quedó colocada como cabeza de serie en el Grupo A junto a Sudáfrica, Corea del Sur y el ganador de uno de los Playoffs de la UEFA rumbo al Mundial 2026 que saldrá de entre Dinamarca/Macedonia del Norte/República Checa/Irlanda.

Javier Aguirre, director técnico de la Selección Mexicana, dirigirá al equipo en la Fase de Grupos en territorio mexicano, tendrá dos partidos en el Estadio Ciudad de México (o Estadio Azteca) y uno en el Estadio Guadalajara, el segundo dentro de su contingente.

LOS POSIBLES RIVALES DE MÉXICO SI CLASIFICA EN EL MUNDIAL 2026

Hay tres posibles escenarios de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo de la FIFA 2026 en caso de que clasifique a una fase inédita en la historia de los Mundiales, los Dieciseisavos de Final, pues puede clasificar como primero del Grupo A, como segundo o, en el peor de los casos, como uno de los mejores terceros lugares.

Los partidos de México en el Mundial 2026 en caso de quedar como ganador del Grupo A:

FASE DE GRUPOS - GRUPO A

Jueves, 11 de junio de 2026

Partido 1 (México vs. Sudáfrica) – Estadio Ciudad de México

Jueves, 18 de junio de 2026

Partido 28 (México vs. Corea del Sur) – Estadio Guadalajara

Miércoles, 24 de junio de 2026

Partido 53 (México vs. Dinamarca/Macedonia del Norte/República Checa/Irlanda) – Estadio Ciudad de México

DIECISEISAVOS DE FINAL

Martes, 30 de junio de 2026

Partido 79 – México vs. 3º Grupo C/E/F/H/I - Estadio Ciudad de México

Los posibles terceros lugares del Grupo C, E, F, H e I son:

Brasil

Marruecos

Haití

Escocia

Alemania

Curazao

Costa de Marfil

Ecuador

Países Bajos

Japón

Ucrania/Suecia/Polonia/Albania

Túnez

España

Cabo Verde

Arabia Saudita

Uruguay

Francia

Senegal

Irak /Bolivia /Surinam

Noruega

OCTAVOS DE FINAL

Domingo, 5 de julio de 2026

Partido 92 – Ganador partido 79 vs. Ganador partido 80 - Estadio Ciudad de México

CUARTOS DE FINAL

Sábado, 11 de julio de 2026

Partido 99 – Ganador partido 91 vs. Ganador partido 92 - Miami Stadium

SEMIFINALES

Miércoles, 15 de julio 2026

Partido 102 – Ganador partido 99 vs. Ganador partido 100 - Atlanta Stadium

FINAL

Domingo, 19 de julio de 2026

Partido 104 – Ganador partido 101 vs. Ganador partido 102 - Nueva York Nueva Jersey Stadium

Si la Selección Mexicana acaba la Fase de Grupos como segunda de su contingente, entonces las Fases Finales las comenzará a jugar fuera de territorio mexicano para jugar en Los Angeles en los Dieciseisavos de Final y en Houston los Octavos de Final, ambas ciudades estadounidenses con gran comunidad mexicana.

Los partidos de México en el Mundial 2026 en caso de quedar como segundo del Grupo A:

FASE DE GRUPOS - GRUPO A

Jueves, 11 de junio de 2026

Partido 1 (México vs. Sudáfrica) – Estadio Ciudad de México

Jueves, 18 de junio de 2026

Partido 28 (México vs. Corea del Sur) – Estadio Guadalajara

Miércoles, 24 de junio de 2026

Partido 53 (México vs. Dinamarca/Macedonia del Norte/República Checa/Irlanda) – Estadio Ciudad de México

DIECISEISAVOS DE FINAL

Domingo, 28 de junio de 2026

Partido 73 – México vs. Italia/Irlanda del Norte/Gales/Bosnia Herzegovina - Estadio Los Ángeles

OCTAVOS DE FINAL

Sábado, 4 de julio 2026

Partido 90 – Ganador partido 73 vs. Ganador partido 75 - Houston Stadium

CUARTOS DE FINAL

Jueves, 9 de julio 2026

Partido 97 – Ganador partido 89 vs. Ganador partido 90 - Boston Stadium

SEMIFINALES

Martes, 14 de julio de 2026

Partido 101 – Ganador partido 97 vs. Ganador partido 98 - Dallas Stadium

FINAL

Domingo, 19 de julio de 2026

Partido 104 – Ganador partido 101 vs. Ganador partido 102 - Nueva York Nueva Jersey Stadium

Cabe destacar que la Selección Nacional de México nunca pisará territorio canadiense, la otra sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026, pues si logra clasificar como una de las ocho mejores selecciones en la Fase de Grupos, entonces los Dieciseisavos de Final los jugará en Boston y los Octavos de Final, si avanza, en Philadelphia.

Los partidos de México en el Mundial 2026 en caso de quedar como tercero del Grupo A:

FASE DE GRUPOS - GRUPO A

Jueves, 11 de junio de 2026

Partido 1 (México vs. Sudáfrica) – Estadio Ciudad de México

Jueves, 18 de junio de 2026

Partido 28 (México vs. Corea del Sur) – Estadio Guadalajara

Miércoles, 24 de junio de 2026

Partido 53 (México vs. Dinamarca/Macedonia del Norte/República Checa/Irlanda) – Estadio Ciudad de México

DIECISEISAVOS DE FINAL

Lunes, 29 de junio de 2026

Partido 74 – México vs. 3º Grupo B/C/D/F - Boston Stadium

Los posibles terceros lugares del Grupo B, C, D y F son:

Canadá

Italia/Irlanda del Norte/Gales/Bosnia Herzegovina

Catar

Suiza

Brasil

Marruecos

Haití

Escocia

Estados Unidos

Paraguay

Australia

Turquía/Rumania/Eslovaquia/Kosovo

Países Bajos

Japón

Ucrania/Suecia/Polonia/Albania

Túnez

OCTAVOS DE FINAL

Sábado, 4 de julio 2026

Partido 89 – Ganador partido 74 vs. Ganador partido 77 - Philadelphia Stadium

CUARTOS DE FINAL

Jueves, 9 de julio 2026

Partido 97 – Ganador partido 89 vs. Ganador partido 90 - Boston Stadium

SEMIFINALES

Martes, 14 de julio de 2026

Partido 101 – Ganador partido 97 vs. Ganador partido 98 - Dallas Stadium

FINAL