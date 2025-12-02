    Mundial 2026

    Boletos para el México vs. Portugal en 2026: ¿Cuándo y dónde comprarlos?

    Nadie se quiere perder el primer partido de Cristiano Ronaldo en México que reinaugurará el Estadio Banorte.

    Por:
    Kevin R. Yu.
    Video ¿Quieres ver a CR7? Así podrás comprar los boletos para el México vs. Portugal

    México vs. Portugal es uno de los partidos más esperados por la afición mexicana que desea ver en vivo a Cristiano Ronaldo el próximo sábado 28 de marzo.

    No te pierdas el sorteo del Mundial 2026 EN VIVO en ViX. Solo disponible en México.

    PUBLICIDAD

    Nadie querrá perderse el partido que, además, servirá para reinaugurar el Estadio Banorte que fue ampliado a 90 mil aficionados para el Mundial 2026 que inicia el 11 de junio.

    Se espera que la selección de Portugal venga con todas sus estrellas, incluido Cristiano Ronaldo que nunca ha jugado en México en sus más de 20 años de carrera.

    ¿Cuándo y dónde comprar los boletos para el México vs. Portugal?

    Según fuentes, los boletos para el partido México vs. Portugal saldrán a la venta el próximo miércoles 10 de diciembre con preventa para clientes de Banorte.

    Las entradas podrás conseguirlas a través del sitio web y app de Ticketmaster.

    El partido México vs. Portugal enmarcará la reapertura del Estadio Banorte, que será el primer estadio del mundo en ser tres veces mundialista y que en la Copa del Mundo pasará a llamarse Estadio Ciudad de México.

    Antecedentes del México vs. Portugal

    Será la sexta ocasión en la historia que la Selección Mexicana se enfrente a Portugal, a quien nunca ha vencido con saldo de dos empates y tres derrotas en dos juegos amistosos, uno de Copa del Mundo y dos de la extinta Copa Confederaciones.

    • México 1-2 Portugal | 2 de julio 2017 | Copa Confederaciones Rusia 2017
    • México 2-2 Portugal | 18 de junio 2017 | Copa Confederaciones Rusia 2017
    • México 0-1 Portugal | 6 de junio 2014 | Amistoso
    • México 1-2 Portugal | 21 de junio 2006 | Mundial Alemania 2006
    • México 0-0 Portugal | 6 de abril 1969 | Amistoso
    Video Así califican desde la FMF a Portugal como rival de México hacia el Mundial 2026

    Más sobre Mundial 2026

    2 min
    México vs. Portugal: Duilio Davino califica así los partidos ante europeos en marzo

    México vs. Portugal: Duilio Davino califica así los partidos ante europeos en marzo

    2 min
    Oficial: México vs. Portugal reinaugurará el Estadio Banorte para el Mundial 2026

    Oficial: México vs. Portugal reinaugurará el Estadio Banorte para el Mundial 2026

    1 min
    El VAR podría revisar segundas amarillas y tiros de esquina en Mundial 2026

    El VAR podría revisar segundas amarillas y tiros de esquina en Mundial 2026

    1 min
    Hirving Lozano revela gran ilusión de jugar su primer Mundial en casa

    Hirving Lozano revela gran ilusión de jugar su primer Mundial en casa

    1:19
    Lo que espera 'Chucky' Lozano de cara al sorteo del Mundial 2026

    Lo que espera 'Chucky' Lozano de cara al sorteo del Mundial 2026

    Relacionados:
    Mundial 2026MéxicoCristiano RonaldoMéxico 2026Portugal 2026
    countdown logo
    SORTEO FINAL COPA MUNDIAL DE LA FIFA 2026
    05 de DICIEMBRE, 11:00 AM
    02
    Días
    :
    17
    Hrs
    :
    39
    Min
    :
    52
    Seg
    PUBLICIDAD

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Desastre en familia
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Cómplices
    Gratis
    Bajo un volcán
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX