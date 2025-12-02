Boletos para el México vs. Portugal en 2026: ¿Cuándo y dónde comprarlos?

Video ¿Quieres ver a CR7? Así podrás comprar los boletos para el México vs. Portugal

México vs. Portugal es uno de los partidos más esperados por la afición mexicana que desea ver en vivo a Cristiano Ronaldo el próximo sábado 28 de marzo.

PUBLICIDAD

Nadie querrá perderse el partido que, además, servirá para reinaugurar el Estadio Banorte que fue ampliado a 90 mil aficionados para el Mundial 2026 que inicia el 11 de junio.

Se espera que la selección de Portugal venga con todas sus estrellas, incluido Cristiano Ronaldo que nunca ha jugado en México en sus más de 20 años de carrera.

¿Cuándo y dónde comprar los boletos para el México vs. Portugal?

Según fuentes, los boletos para el partido México vs. Portugal saldrán a la venta el próximo miércoles 10 de diciembre con preventa para clientes de Banorte.

Las entradas podrás conseguirlas a través del sitio web y app de Ticketmaster.

El partido México vs. Portugal enmarcará la reapertura del Estadio Banorte, que será el primer estadio del mundo en ser tres veces mundialista y que en la Copa del Mundo pasará a llamarse Estadio Ciudad de México.

Antecedentes del México vs. Portugal

Será la sexta ocasión en la historia que la Selección Mexicana se enfrente a Portugal, a quien nunca ha vencido con saldo de dos empates y tres derrotas en dos juegos amistosos, uno de Copa del Mundo y dos de la extinta Copa Confederaciones.

México 1-2 Portugal | 2 de julio 2017 | Copa Confederaciones Rusia 2017

México 2-2 Portugal | 18 de junio 2017 | Copa Confederaciones Rusia 2017

México 0-1 Portugal | 6 de junio 2014 | Amistoso

México 1-2 Portugal | 21 de junio 2006 | Mundial Alemania 2006

México 0-0 Portugal | 6 de abril 1969 | Amistoso