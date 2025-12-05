La advertencia de Hugo Sánchez a México previo al sorteo del Mundial 2026

Video ¡Hugo Sánchez advierte a México para el sorteo del Mundial 2026!

Hugo Sánchez, histórico delantero de la Selección Mexicana, habló en exclusiva para TUDN antes de que se realice el sorteo del Mundial 2026 en Washington, D.C.

Sobre su pronóstico para los rivales de Grupo de México en la Copa Mundial de la FIFA, Hugol compartió su experiencia después de haber asistido un Mundial como jugador.

“Estaba hablando con Javier (Aguirre) hace rato y lo ideal sería después de los resultados, pero es complicado adelantar qué rivales son los menos difíciles, porque fáciles en un Mundial no hay”, señaló el también legendario delantero del Real Madrid.

Hugo Sánchez reconoció que le hubiera gustado disputar el Mundial 2026 y recordó la vez que cumplió su sueño de haber jugado la Copa Mundial de 1986.

“Sería fantástico, si de por sí en el 86 cumplí mi sueño de niño, en el 70’ tenía 11-12 años y dije ‘uy, para que llegue otro Mundial a México va a estar complicado’. Afortunadamente no pudo Colombia por diferentes circunstancias en el 86’ y pude cumplir mi sueño.

“Un segundo sueño sería fantástico, pero veo que las cosas en México no vayan tan bien como en ese entonces, pero ojalá que haya buena vibra”, mencionó.