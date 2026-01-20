    Mundial 2026

    FIFA da veredicto sobre Richard Ledezma y Brian Gutiérrez: ¿juegan para México?

    La Federación Mexicana de Futbol da a conocer la resolulción de FIFA para los partidos ante Panamá y Bolivia.

    Por:Fernando Vázquez
    Video Sonríe Vasco: FIFA da buena noticia a México para arrancar el 2026

    La FIFA dio veredicto respecto a la situación de Brian Gutiérrez y Richard Ledezma de cara a los partidos amistosos de la Selección Mexicana ante Panamá y Bolivia.

    El organismo rector del futbol mundial dio su aval para que ambos futbolistas estén en ambos encuentros a disputarse en este mismo enero.

    Ambos elementos, jugadores de Chivas, solicitaron el cambio de federación ya que ambos tuvieron participaciones de distinta índole con seleccionados de Estados Unidos.

    FIFA confirmó de esta forma que ambos son elegibles para disputar los dos primeros partidos de la Selección Mexicana en este 2026, año que estará marcado por el Mundial.

    El caso de Richard Ledezma era más complejo, ya que él había jugado Mundial Sub-20 con la Selección de Estados Unidos, mientras que Brian Gutiérrez solamente había disputado encuentros amistosos.

