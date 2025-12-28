    Mundial 2026

    Mbappé asiste al Costa de Marfil vs. Camerún de la Copa Africana de Naciones

    Además, otras estrellas del Real Madrid y Barcelona no se perdieron el partido desde Marrakesh, Marruecos.

    Por:Kevin R. Yu
    Video Mbappé y estrellas del Real Madrid y Barcelona en la Copa Africana

    Los futbolistas del Real Madrid, Kylian Mbappé y Aurélien Tchouaméni, así como el jugador del Barcelona, Jules Koundé, fueron captados en el Costa de Marfil vs. Camerún de la Copa Africana de Naciones 2025.

    Los futbolistas de LaLiga de España aprovecharon sus vacaciones decembrinas para asistir al Gran Estadio de Marrakech de Marruecos, sede de la Copa Africana de Naciones, para presenciar el empate a un gol entre Los Elefantes y los Leones Indomables.

    Por segundo partido consecutivo, Amad Diallo anotó para Costa de Marfil. El atacante del Manchester United sacó, desde fuera del área, un zurdazo colocado al segundo poste para abrir el marcador al minuto 51.

    Mientras que Camerún lo empató cinco minutos después (56’) con un remate de Junior Tchamadeu que fue desviado por Ghislain Konan para incrustar el balón en propia puerta.

    De esta manera, tanto Costa de Marfil como Camerún, que ganaron sus primeros partidos del torneo africano, dejaron escapar su calificación a los Octavos de Final, ya que ambos suman cuatro puntos en el Grupo F. Mozambique está detrás de ellos con tres unidades.

    Es el segundo partido de la Copa Africana de Naciones 2025 al que asiste Mbappé tras ser visto el pasado viernes en el Marruecos vs. Malí que se celebró en Rabat.

    Incluso, el delantero del Real Madrid portaba la playera de la selección marroquí con el número 2 de Achraf Hakimi, su amigo y excompañero en el PSG. También apoyó a Brahim Díaz, su actual compañero en el Real Madrid.

    Para el Costa de Marfil vs. Camerún, Kylian fue acompañado de su hermano Ethan Mbappé, futbolista del Lille francés.

    Cabe recordar que, los hermanos Mbappé también cuentan con la nacionalidad camerunesa gracias a su padre Wilfrid que nació en el país africano.

    El mismo caso es el de Aurélien Tchouaméni, quien nació en Francia, pero de padre camerunés.

    Mientras que Joules Koundé también tiene raíces africanas. El defensa del Barcelona nació en Francia, pero su papá es de Benín.

