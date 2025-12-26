    Mundial 2026

    Gol de Brahim Díaz da un punto a Marruecos en la Copa Africana de Naciones

    De cara al Mundial 2026, el combinado marroquí fue frenado ante Mali en la segunda jornada de la Fase de Grupos del torneo continental.

    Por:Emmanuel R. Marroquín
    Video El brutal golazo de chilena de Marruecos en la Copa Africana de Naciones

    La Selección de Marruecos fue frenada en la segunda jornada de la Fase de Grupos dentro de la Copa Africana de Naciones tras empatar 1-1 con Mali; pese a ello, los marroquís lideran el Grupo A como anfitriones del torneo.

    El jugador del Real Madrid, Brahim Díaz, anotó en tiempo de compensación de la primera parte del partido de penal. El empate llegó al 64’, también de penal, por medio de Lassine Sinayoko, jugador del Auxerre de la Ligue 1 de Francia.

    Fue el segundo gol de Brahim Díaz en la Copa Africana de Naciones 2025 luego de que marcara uno de los dos goles de Marruecos a Comoras en la primera fecha y que le do los tres puntos al conjunto de casa.

    Marruecos cerrará la Fase de Grupos por el pase a la siguiente ronda frente a Zambia el próximo lunes 29 de diciembre en busca de su primer título continental desde 1976 cuando venció a Guinea en la Final.

    El cuadro marroquí, cabe recordar, clasificó como primero del Grupo E en las eliminatorias de África rumbo al Mundial 2026, donde contenderá en el Grupo C junto a Brasil, Haití y Escocia y que jugará en territorio estadounidense.

