Mundial 2026 Marruecos gana y avanza a Octavos como líder del Grupo A en la Copa Africana El anfitrión goleó a Zambia, aseguró su pase a octavos y ratificó su candidatura al título en el torneo africano.

Video El brutal golazo de chilena de Marruecos en la Copa Africana de Naciones

Marruecos confirmó su condición de candidato y avanzó como líder del Grupo A de la Copa Africana de Naciones 2025 tras golear con autoridad por 3-0 a Zambia, en una noche que reafirmó el crecimiento colectivo del equipo dirigido por Walid Regragui.

El seleccionado anfitrión selló su clasificación a los Octavos de Final con una actuación convincente, apoyada en la eficacia ofensiva y una notable superioridad desde el inicio.

Brahim Díaz, jugador del Real Madrid, volvió a ser determinante y se consolidó como una de las grandes figuras del torneo. El atacante marcó un gol y acumuló su tercera anotación en tres partidos, números que sostienen el optimismo del público local.

Con 11 goles y dos asistencias en 18 encuentros internacionales, su impacto ha sido inmediato. Regragui decidió sustituirlo pasada la hora de juego para dosificar esfuerzos de cara a la fase decisiva.