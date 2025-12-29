Marruecos gana y avanza a Octavos como líder del Grupo A en la Copa Africana
El anfitrión goleó a Zambia, aseguró su pase a octavos y ratificó su candidatura al título en el torneo africano.
Marruecos confirmó su condición de candidato y avanzó como líder del Grupo A de la Copa Africana de Naciones 2025 tras golear con autoridad por 3-0 a Zambia, en una noche que reafirmó el crecimiento colectivo del equipo dirigido por Walid Regragui.
El seleccionado anfitrión selló su clasificación a los Octavos de Final con una actuación convincente, apoyada en la eficacia ofensiva y una notable superioridad desde el inicio.
Brahim Díaz, jugador del Real Madrid, volvió a ser determinante y se consolidó como una de las grandes figuras del torneo. El atacante marcó un gol y acumuló su tercera anotación en tres partidos, números que sostienen el optimismo del público local.
Con 11 goles y dos asistencias en 18 encuentros internacionales, su impacto ha sido inmediato. Regragui decidió sustituirlo pasada la hora de juego para dosificar esfuerzos de cara a la fase decisiva.
La goleada se completó con un doblete de Ayoub El Kaabi, autor además de un espectacular tanto de chilena que recordó su definición ante Comoras. El delantero, máximo artillero del certamen junto a Riyad Mahrez, volvió a responder pese a comenzar desde el banco.
Marruecos impuso ritmo, intensidad y variantes tácticas, mientras Zambia ofreció escasa resistencia. El regreso de Achraf Hakimi, tras superar una lesión, coronó una jornada de euforia para un equipo que sueña.