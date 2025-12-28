Mahrez anota y Argelia vence a Burkina Faso para meterse a Octavos
Un tanto el exjugador del Manchester City selló el triunfo y la clasificación anticipada de los ‘zorros del desierto’.
Un penalti convertido por Riyad Mahrez a los 23 minutos le dio a Argelia una victoria clave por 1-0 ante Burkina Faso y aseguró su clasificación a los Octavos de Final de la Copa Africana de Naciones, en un duelo disputado este sábado por el Grupo E.
El equipo dirigido por el suizo Vladimir Petkovic sumó su segundo triunfo consecutivo, tras el obtenido en el debut frente a Sudán, y confirmó su recuperación en el torneo continental luego de quedar eliminado en fase de grupos en las dos ediciones anteriores.
La acción decisiva llegó tras una falta dentro del área de Ismahila Ouedraogo sobre Rayan Aït-Nouri, sancionada con penalti. Mahrez ejecutó con precisión y superó al guardameta Luca Zidane para marcar el único tanto del encuentro.
Argelia, dos veces campeona de África, controló el desarrollo del partido y neutralizó los intentos ofensivos del conjunto burkinés, que no logró vulnerar la solidez defensiva de los ‘zorros del desierto’.
Con este resultado, Argelia aseguró el primer puesto del grupo y afrontará la última jornada sin presión, ya clasificada. Burkina Faso, que venció a Guinea Ecuatorial en la fecha inicial, definirá su pase en el cierre ante Sudán, al que le basta un empate para avanzar, en el cierre del calendario de la fase final.