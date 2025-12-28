    Mundial 2026

    Mahrez anota y Argelia vence a Burkina Faso para meterse a Octavos

    Un tanto el exjugador del Manchester City selló el triunfo y la clasificación anticipada de los ‘zorros del desierto’.

    Por:Jaime Bernal
    add
    Síguenos en Google
    Video Argelia, con Zidane, golea en el inicio de la Copa Africana de Naciones

    Un penalti convertido por Riyad Mahrez a los 23 minutos le dio a Argelia una victoria clave por 1-0 ante Burkina Faso y aseguró su clasificación a los Octavos de Final de la Copa Africana de Naciones, en un duelo disputado este sábado por el Grupo E.

    Más sobre Mundial 2026

    Mundial 2026: Los grandes favoritos para ser campeón del mundo
    4 mins

    Mundial 2026: Los grandes favoritos para ser campeón del mundo

    Mundial 2026 Equipos
    Selección Mexicana: Los compromisos de México para el 2026
    2 mins

    Selección Mexicana: Los compromisos de México para el 2026

    Mundial 2026 Equipos
    Sudáfrica, rival del Tri, cae ante un Egipto que jugó con 10 hombres medio partido
    1 mins

    Sudáfrica, rival del Tri, cae ante un Egipto que jugó con 10 hombres medio partido

    Mundial 2026 Equipos
    Costa de Marfil gana en su debut en la Copa Africana en busca del bicampeonato
    1 mins

    Costa de Marfil gana en su debut en la Copa Africana en busca del bicampeonato

    Mundial 2026 Equipos
    Argelia, con Zidane en la cancha, golea en la Copa Africana rumbo al Mundial 2026
    2 mins

    Argelia, con Zidane en la cancha, golea en la Copa Africana rumbo al Mundial 2026

    Mundial 2026 Equipos
    Golazo de Túnez en su debut en la Copa Africana de Naciones rumbo al Mundial 2026
    1 mins

    Golazo de Túnez en su debut en la Copa Africana de Naciones rumbo al Mundial 2026

    Mundial 2026 Equipos
    Rumbo al Mundial 2026, Senegal golea y lanza advertencia a Mbappé y Haaland
    1 mins

    Rumbo al Mundial 2026, Senegal golea y lanza advertencia a Mbappé y Haaland

    Mundial 2026 Equipos
    La cantidad que Adidas pagó por la Piedra del Sol en playera de México Mundial 2026
    1 mins

    La cantidad que Adidas pagó por la Piedra del Sol en playera de México Mundial 2026

    Mundial 2026 Equipos
    Rumbo al Mundial 2026: Congo debuta con victoria en Copa Africana de Naciones
    1 mins

    Rumbo al Mundial 2026: Congo debuta con victoria en Copa Africana de Naciones

    Mundial 2026 Equipos
    Egipto gana en su debut en la Copa Africana de Naciones gracias a Mohamed Salah
    1 mins

    Egipto gana en su debut en la Copa Africana de Naciones gracias a Mohamed Salah

    Mundial 2026 Equipos

    El equipo dirigido por el suizo Vladimir Petkovic sumó su segundo triunfo consecutivo, tras el obtenido en el debut frente a Sudán, y confirmó su recuperación en el torneo continental luego de quedar eliminado en fase de grupos en las dos ediciones anteriores.

    PUBLICIDAD

    La acción decisiva llegó tras una falta dentro del área de Ismahila Ouedraogo sobre Rayan Aït-Nouri, sancionada con penalti. Mahrez ejecutó con precisión y superó al guardameta Luca Zidane para marcar el único tanto del encuentro.

    Argelia, dos veces campeona de África, controló el desarrollo del partido y neutralizó los intentos ofensivos del conjunto burkinés, que no logró vulnerar la solidez defensiva de los ‘zorros del desierto’.

    Con este resultado, Argelia aseguró el primer puesto del grupo y afrontará la última jornada sin presión, ya clasificada. Burkina Faso, que venció a Guinea Ecuatorial en la fecha inicial, definirá su pase en el cierre ante Sudán, al que le basta un empate para avanzar, en el cierre del calendario de la fase final.

    Relacionados:
    Mundial 2026Equipos Mundial 2026Argelia 2026

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Mirreyes contra Godínez: Un especial de Navidad
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    Una película de amor y guerra
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX