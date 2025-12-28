Mundial 2026 Mahrez anota y Argelia vence a Burkina Faso para meterse a Octavos Un tanto el exjugador del Manchester City selló el triunfo y la clasificación anticipada de los ‘zorros del desierto’.

Video Argelia, con Zidane, golea en el inicio de la Copa Africana de Naciones

Un penalti convertido por Riyad Mahrez a los 23 minutos le dio a Argelia una victoria clave por 1-0 ante Burkina Faso y aseguró su clasificación a los Octavos de Final de la Copa Africana de Naciones, en un duelo disputado este sábado por el Grupo E.

El equipo dirigido por el suizo Vladimir Petkovic sumó su segundo triunfo consecutivo, tras el obtenido en el debut frente a Sudán, y confirmó su recuperación en el torneo continental luego de quedar eliminado en fase de grupos en las dos ediciones anteriores.

PUBLICIDAD

La acción decisiva llegó tras una falta dentro del área de Ismahila Ouedraogo sobre Rayan Aït-Nouri, sancionada con penalti. Mahrez ejecutó con precisión y superó al guardameta Luca Zidane para marcar el único tanto del encuentro.

Argelia, dos veces campeona de África, controló el desarrollo del partido y neutralizó los intentos ofensivos del conjunto burkinés, que no logró vulnerar la solidez defensiva de los ‘zorros del desierto’.