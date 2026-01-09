    Mundial 2026

    Marruecos se mete a las Semifinales de la Copa Africana de Naciones

    El conjunto anfitrión del evento venció sin complicaciones a su similar de Camerún.

    Por:
    TUDN
    
    Video El brutal golazo de chilena de Marruecos en la Copa Africana de Naciones

    Marruecos sigue haciendo valer su condición de local y este viernes venció 2-0 a Camerún en los Cuartos de Final de la Copa Africana de Naciones y se metió a las Semifinales.

    El duelo resultó atractivo y de ir, y venir los 90 minutos, pero eso sí con un amplio dominió de los marroquís ya que maniataron a su rival de la tarde que apenas consiguió tirar al arco de Bono.

    Los goles del partido en el Prince Moulay Abdellah Stadium fueron obra de Brahim Díaz, a los 26 minutos, y de Ismael Saibiri, a los 74. Su rival, apenas hizo tres disparos a los largo del partido, pero ninguno a la portería.

    Brahim sumó su quinto tanto en cinco partidos en la competencia y es el líder en ese departamento del campeonato.

    Marruecos jugará su semifinal ante el ganador entre Argelia y Nigeria que se juega el sábado 10 de enero en el Gran Estadio de Marrakech.

    Hay que recordar que los marrouís jugarán el Mundial 2026 que se celebrará en junio y julio de este año. Está ubicada en el Grupo C y jugará ante Brasil, Escocia y Haití.

    Mientras, Camerún quedó eliminada del torneo en las fases eliminatorias.

    Video Cinco selecciones mundialista sen Cuartos de Final de la Copa Africana
