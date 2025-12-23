    Mundial 2026

    Golazo de Túnez en su debut en la Copa Africana de Naciones rumbo al Mundial 2026

    La selección tunecina, que jugará en México en la Copa del Mundo, derrotó a Uganda en Marruecos.

    Por:Kevin R. Yu
    La selección de Túnez debutó con victoria en la Copa Africana de Naciones 2025 tras imponerse 3-1 a Uganda en Marruecos, sede del torneo.

    El combinado tunecino sumó sus primeros tres puntos gracias a un gol de Ellyes Skhiri (10’) y a un doblete de Elias Achouri (40’, 64’), quien anotó un golazo de volea dentro del área. Uganda descontó de último minuto con gol de Denis Omedi (90+2’).

    Túnez, una de las selecciones africanas clasificadas al Mundial 2026, lideró momentáneamente el Grupo C de la Copa Africana de Naciones por encima de Nigeria que este mismo día venció 2-1 a Tanzania.

    Túnez busca levantar su segunda Copa Africana de Naciones tras su campeonato de 2004. Además, Las Águilas de Cartago fueron subcampeones en 1965 y 1996.

    El torneo africano también le sirve a Túnez para su preparación rumbo al Mundial 2026 donde comparte grupo con Países Bajos, Japón y un rival europeo que saldrá del repechaje que disputarán Ucrania, Suecia, Polonia y Albania.

    Cabe destacar que, la selección de Túnez jugará dos de sus partidos de la Copa del Mundo en México: contra el rival europeo el 14 de junio y el 20 de junio ante Japón, ambos encuentros se celebrarán en el Estadio Monterrey.

