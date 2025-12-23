Golazo de Túnez en su debut en la Copa Africana de Naciones rumbo al Mundial 2026
La selección tunecina, que jugará en México en la Copa del Mundo, derrotó a Uganda en Marruecos.
La selección de Túnez debutó con victoria en la Copa Africana de Naciones 2025 tras imponerse 3-1 a Uganda en Marruecos, sede del torneo.
El combinado tunecino sumó sus primeros tres puntos gracias a un gol de Ellyes Skhiri (10’) y a un doblete de Elias Achouri (40’, 64’), quien anotó un golazo de volea dentro del área. Uganda descontó de último minuto con gol de Denis Omedi (90+2’).
Túnez, una de las selecciones africanas clasificadas al Mundial 2026, lideró momentáneamente el Grupo C de la Copa Africana de Naciones por encima de Nigeria que este mismo día venció 2-1 a Tanzania.
Túnez busca levantar su segunda Copa Africana de Naciones tras su campeonato de 2004. Además, Las Águilas de Cartago fueron subcampeones en 1965 y 1996.
El torneo africano también le sirve a Túnez para su preparación rumbo al Mundial 2026 donde comparte grupo con Países Bajos, Japón y un rival europeo que saldrá del repechaje que disputarán Ucrania, Suecia, Polonia y Albania.
Cabe destacar que, la selección de Túnez jugará dos de sus partidos de la Copa del Mundo en México: contra el rival europeo el 14 de junio y el 20 de junio ante Japón, ambos encuentros se celebrarán en el Estadio Monterrey.