Mundial 2026 Egipto manda en el grupo B y avanza invicto a Octavos de la Copa Africana El empate sin goles este lunes frente a Angola aseguró a los 'Faraones el primer puesto y el estatus de favoritos.

Egipto confirmó su condición de favorito y avanzó como líder del grupo B de la Copa Africana de Naciones 2025, tras empatar sin goles ante Angola en la última jornada, resultado que le permitió cerrar la fase con siete puntos e invicto.

Los Faraones sellaron así su clasificación a los Octavos de Final como cabeza de serie, reafirmando su jerarquía continental pese a presentar una alineación alternativa.

El seleccionador Hossam Hassan optó por rotar a sus principales figuras y dejó fuera del once inicial a Mohamed Salah y Omar Marmoush.

Aun así, Egipto mantuvo el control del juego durante varios pasajes del primer tiempo y generó peligro, especialmente en acciones a balón parado y en remates de Hossam Abdelmaguid.

Angola, obligada a ganar para aspirar a avanzar sin depender de terceros, respondió con un planteamiento ambicioso y fue creciendo con el correr de los minutos. Chico Banza tuvo la apertura del marcador antes del descanso, mientras que en el complemento Fredy estrelló un disparo en el palo y Nzola desperdició una clara ocasión en el tramo final.