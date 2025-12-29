Egipto manda en el grupo B y avanza invicto a Octavos de la Copa Africana
El empate sin goles este lunes frente a Angola aseguró a los 'Faraones el primer puesto y el estatus de favoritos.
Egipto confirmó su condición de favorito y avanzó como líder del grupo B de la Copa Africana de Naciones 2025, tras empatar sin goles ante Angola en la última jornada, resultado que le permitió cerrar la fase con siete puntos e invicto.
Los Faraones sellaron así su clasificación a los Octavos de Final como cabeza de serie, reafirmando su jerarquía continental pese a presentar una alineación alternativa.
El seleccionador Hossam Hassan optó por rotar a sus principales figuras y dejó fuera del once inicial a Mohamed Salah y Omar Marmoush.
Aun así, Egipto mantuvo el control del juego durante varios pasajes del primer tiempo y generó peligro, especialmente en acciones a balón parado y en remates de Hossam Abdelmaguid.
Angola, obligada a ganar para aspirar a avanzar sin depender de terceros, respondió con un planteamiento ambicioso y fue creciendo con el correr de los minutos. Chico Banza tuvo la apertura del marcador antes del descanso, mientras que en el complemento Fredy estrelló un disparo en el palo y Nzola desperdició una clara ocasión en el tramo final.
El empate dejó a Angola en el tercer puesto con dos unidades y a la espera de otros resultados. Sudáfrica venció 3-2 a Zimbabue y se quedó con el segundo lugar del grupo con seis puntos.