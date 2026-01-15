Mundial 2026 El récord que busca romper Mbappé en el Mundial del 2026 Pasan las Copas del Mundo y Leónidas da Silva conserva un marca que no han podido superar otras estrellas.

Todavía se conservan algunos récords de los mundiales celebrados en la década de los años 30 y uno de ellos, el del máximo goleador en eliminaciones directas, es decir, de la fase de octavos de final en adelante.

Los brasileños Leónidas da Silva y Ronaldo Nazario, y el francés Kylian Mbappé tienen ocho goles cada uno, pero la FIFA establece como criterio de desempate los juegos disputados.

En este caso, la ‘Perla Negra’ tiene la mejor marca ya que s umó sus ocho goles en tan solo cinco partidos.

Uno contra España en Octavos de Final en 1934 y los siete restantes en 1938. T res frente a Polonia en Octavos, dos a Checoslovaquia en dos partidos de Cuartos de Final y dos más ante Suecia en el juego por el tercer lugar.

Por su parte, Ronaldo alcanzó los ocho goles, pero en 10 encuentros. En Francia 98 marcó tres, dos a Chile en Octavos y uno a Países Bajos en Semifinales.

En Corea - Japón 2002, uno a Bélgica en Octavos, otro a Turquía en Cuartos de Final y dos a Alemania en la Final, y el octavo gol en fases de eliminación directa fue en el Mundial del 2006 al anotarle a Ghana en Octavos.

Mientras que Mbappé igualó los dos brasileños con ocho tantos en Qatar 2022, pero sólo superó a Ronaldo al hacerlo en dos juegos menos, ocho en ocho partidos.

Dos a Argentina en Octavos y uno a Croacia en la Final del Mundial de Rusia 2018. Y en el 2022 se lució con doblete ante Polonia en Octavos de Final y tres a Argentina en la Final donde Francia perdió.