    Mundial 2026

    ¿Cuándo conoceremos al último rival de México en el Mundial 2026?

    Este tercer juego del Tri podría ser ante Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa e Irlanda.

    Por:
    Alonso Ramírez.
    Video ¡El grupo de México está completo! Estos serán los rivales del Tri

    Se llevó a cabo el Sorteo del Mundial 2026 en Washington, Estados Unidos, en el que se definieron los grupos para la justa deportiva, pero hay equipos pendientes.

    El Grupo A del Mundial 2026 quedó incompleto, en ese sector estará México, quien enfrentará a Sudafrica en la inauguración, y a Corea del Sur en el segundo partido, pero el tercer encuentro quedó pendiente, porque no se tiene rival.

    PUBLICIDAD

    Esta última selección saldrá de uno de los repechajes, específicamente del Play-off UEFA D, en el que se enfrentarán Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa e Irlanda.

    Para definir a este ganador del Playoff se medirán en semifinales y finales, los enfrentamientos quedaron de la siguiente manera.

    Dinamarca recibirá a Macedonia del Norte y República Checa hará lo propio ante Irlanda, estos duelos serán el 26 de marzo del 2026. Los ganadores se disputarán el boleto a la Copa del Mundo 2026 México, Estados Unidos y Canadá el siguiente 31 de marzo.

    La Selección Mexicana abrirá el Mundial 2026 ante Sudáfrica, un partido que será el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México y en donde se repetirá la inauguración del Mundial del 2010.

    Video ¡Calienta motores! Este es el partido de inauguración del Mundial 2026

