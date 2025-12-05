¿Cuándo conoceremos al último rival de México en el Mundial 2026?
Este tercer juego del Tri podría ser ante Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa e Irlanda.
Se llevó a cabo el Sorteo del Mundial 2026 en Washington, Estados Unidos, en el que se definieron los grupos para la justa deportiva, pero hay equipos pendientes.
El Grupo A del Mundial 2026 quedó incompleto, en ese sector estará México, quien enfrentará a Sudafrica en la inauguración, y a Corea del Sur en el segundo partido, pero el tercer encuentro quedó pendiente, porque no se tiene rival.
Esta última selección saldrá de uno de los repechajes, específicamente del Play-off UEFA D, en el que se enfrentarán Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa e Irlanda.
Para definir a este ganador del Playoff se medirán en semifinales y finales, los enfrentamientos quedaron de la siguiente manera.
Dinamarca recibirá a Macedonia del Norte y República Checa hará lo propio ante Irlanda, estos duelos serán el 26 de marzo del 2026. Los ganadores se disputarán el boleto a la Copa del Mundo 2026 México, Estados Unidos y Canadá el siguiente 31 de marzo.
La Selección Mexicana abrirá el Mundial 2026 ante Sudáfrica, un partido que será el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México y en donde se repetirá la inauguración del Mundial del 2010.