Así funciona el sorteo del Repechaje UEFA al Mundial 2026

El Repechaje de UEFA tendrá el día 20 de noviembre su sorteo para que 16 selecciones clasificadas conozcan su camino para estar en la Copa Mundial 2026.

Los equipos clasificados al Mundial 2026 no estarán completos del todo, a esperar que cuatro selecciones de UEFA y dos más del Repechaje Intercontinental avancen.

El sorteo de la FIFA para la Copa del Mundo el 5 diciembre en Washington D. C., hará que todo el mundo conozca a los grupos de la justa, pero con la ausencia de seis selecciones aún por clasificarse.

MUNDIAL 2026: BOMBOS, FORMATO Y PARTIDOS DEL REPECHAJE UEFA



En el Repechaje UEFA estarán 16 selecciones en búsqueda de cuatro boletos disponibles, los cuales saldrán de forma inicial de ocho Semifinales y después de cuatro Finales.

Los 16 equipos se dividirán en cuatro bombos, de los cuales, los tres primeros serán vía ranking FIFA y el Bombo 4 se conformará de acuerdo a la UEFA Nations League.

Los equipos se dividirán en cuatro bombos (dos de cabezas de serie y dos de no cabezas de serie) por ranking FIFA

Las 12 selecciones de UEFA Qualifiers se distribuirán entre los bombos uno, dos y tres

El Bombo 4 será de procedentes de la UEFA Nations League como no cabezas de serie.

Los equipos del Bombo 1 se medirán con los del Bombo 4

Las selecciones del Bombo 2 se enfrentarán a los del Bombo 3

Los equipos del Bombo 1 y 4 se ubicarán en las semifinales 1, 3, 5 y 7

Las selecciones del Bombo 2 y 3 irán a las semifinales 2, 4, 6 y 8.

FECHAS A JUGARSE EL REPECHAJE UEFA AL MUNDIAL 2026



Desde hace varios meses, cuando se agendó el camino al Mundial 2026 por parte de la UEFA, se determinó que la Fecha FIFA de marzo serviría para jugarse estos partidos.

Las fechas designadas por la UEFA fueron las siguientes:

Semifinales, 26 de marzo

Finales, 31 de marzo.

REPECHAJE UEFA: EQUIPOS CLASIFICADOS Y BOMBOS



A falta de conocerse seis selecciones, estos son los equipos que están en el Repechaje UEFA para el Mundial 2026 y su ubicación, al momento, en su respectiva Bombo.