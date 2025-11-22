La cantidad que Costa Rica debe pagar a Miguel Herrera pese a fracaso hacia el Mundial 2026
Si bien no se consiguió el pase al Mundial 2026, la Federación Costarricense de Futbol debe indemnizar al estratega mexicano.
Miguel Herrera dejó de ser de manera oficial director técnico de la Selección de Costa Rica luego del rotundo fracaso que significó no clasificar al Mundial 2026 en unas eliminatorias de la Concacaf donde no participaron ni México, Estados Unidos ni Canadá.
El cuadro costarricense, cabe recordar, acabó en la tercera posición del Grupo C con siete puntos tras un triunfo y cuatro empates, ni siquiera tuvo oportunidad de asomarse como una de las segundas mejores selecciones de las eliminatorias de la Concacaf para disputar el Repechaje Intercontinental.
Pese a ello, el director técnico mexicano cobrará una indemnización confirmada por Osael Maroto, presidente de la Federación Costarricense de Futbol, quien si bien no mencionó la cantidad, sí es menor a la cláusula de rescisión que se debió pagar en su momento al colombiano Luis Suárez.
¿CUÁNTO SE PAGARÁ A MIGUEL HERRERA POR DEJAR A COSTA RICA?
La salida de Miguel ‘Piojo’ Herrera, pese a manejarse como renuncia, deberá ser solventada con un finiquito, aseguró Osael Maroto, que es de 25 mil dólares, mucho menor a los 500 mil dólares que en su momento se pagó a Luis Suárez.
“No puedo detallar sobre el contrato, pero todos tienen un inicio y un final. Con Miguel tuvimos que negociar un finiquito como con cualquier contrato. El finiquito que se tuvo con Miguel Herrera fue muy favorable para la Federación”, indicó Maroto en conferencia de prensa.
La Selección de Costa Rica rompió una seguidilla de tres Mundiales consecutivos en los que participaba, su última ausencia se había dado en Sudáfrica 2010 y su mejor papel en una Copa del Mundo fueron unos Cuartos de Final en Brasil 2014.