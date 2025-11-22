El cuadro costarricense, cabe recordar, acabó en la tercera posición del Grupo C con siete puntos tras un triunfo y cuatro empates, ni siquiera tuvo oportunidad de asomarse como una de las segundas mejores selecciones de las eliminatorias de la Concacaf para disputar el Repechaje Intercontinental.

Pese a ello, el director técnico mexicano cobrará una indemnización confirmada por Osael Maroto, presidente de la Federación Costarricense de Futbol, quien si bien no mencionó la cantidad, sí es menor a la cláusula de rescisión que se debió pagar en su momento al colombiano Luis Suárez.

¿CUÁNTO SE PAGARÁ A MIGUEL HERRERA POR DEJAR A COSTA RICA?

La salida de Miguel ‘Piojo’ Herrera, pese a manejarse como renuncia, deberá ser solventada con un finiquito, aseguró Osael Maroto, que es de 25 mil dólares, mucho menor a los 500 mil dólares que en su momento se pagó a Luis Suárez.

“No puedo detallar sobre el contrato, pero todos tienen un inicio y un final. Con Miguel tuvimos que negociar un finiquito como con cualquier contrato. El finiquito que se tuvo con Miguel Herrera fue muy favorable para la Federación”, indicó Maroto en conferencia de prensa.