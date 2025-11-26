    Mundial 2026

    Eliminatorias Mundial 2026: así quedó la tabla de posiciones de Concacaf

    Así fue la clasificación de las eliminatorias de la Concacaf rumbo al Mundial 2026 que por primera vez otorgó seis plazas y una para Repechaje Intercontinental.

    Por:
    David Espinosa.
    Video Fracaso mexicano en eliminatorias de Concacaf hacia el Mundial 2026

    Las eliminatorias de la Concacaf están definidas rumbo al Mundial 2026 en el que por primera ocasión en la historia otorgó seis plazas y con la posibilidad de hasta ocho lugares en caso de que los segunda mejores de la Tercera Ronda también ganen el Repechaje Intercontinental.

    Se trata de la primera edición de una Copa del Mundo de la FIFA con 48 selecciones participantes y una fase de Dieciseisavos de Final, por lo que los cupos por confederación aumentaron para 2026.

    Las eliminatorias de la Concacaf hacia la justa mundialista constó de tres rondas de clasificación conformada por tres grupos de cuatro equipos cada uno; los ganadores avanzarán al torneo mundialista y los segundos mejores al Repechaje Intercontinental.

    ELIMINATORIAS DE CONCACAF AL MUNDIAL 2026


    A diferencia de las eliminatorias de Concacaf hacia el Mundial Qatar 2022, no se contó con un Octagonal Final. Hacia el Mundial 2026, se definió en la última jornada para conocer a sus clasificados.

    Para esta eliminatoria de la Concacaf, los directores técnicos mexicanos Luis Fernando Tena y Miguel Herrera contendieron por un lugar en la Copa del Mundo de la FIFA fuera de la Selección Mexicana, pues defendieron los colores de la Selección de Guatemala y de Costa Rica, de manera respectiva.

    EQUIPOS DE CONCACAF CLASIFICADOS AL MUNDIAL 2026


    De los tres equipos que clasificarán al magno torneo futbolístico ninguno estuvo hace cuatro años. Los equipos que consiguieron su boleto al Mundial 2026 son:

    • Panamá
    • Curazao
    • Haití

    Equipos que jugarán el Repechaje Intercontinental
    Son dos los equipos que contenderán por más boletos a la justa y se trata de los segundos mejores segundos lugares de cada uno de los tres grupos de la Tercera Ronda de la Concacaf:

    • Jamaica
    • Surinam

    ¿QUIÉN DE CONCACAF NO VA AL MUNDIAL?


    Son siete las selecciones nacionales que no acudirán al Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá; los dos últimos lugares de cada grupo y un segundo lugar, el peor ubicado de los tres contingentes.

    Las selecciones eliminadas son:

    • Costa Rica
    • Honduras
    • Guatemala
    • El Salvador
    • Trinidad y Tobago
    • Bermudas
    • Nicaragua

    Relacionados:
    Mundial 2026

